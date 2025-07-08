濱海鄉鎮風力預報首戰 鄭明典：桃園4區停班課合情理

中央氣象署首度發布「濱海鄉鎮風力預報」。 （取自中央氣象署官網）

2025/07/08 05:30

〔記者林志怡、鄭淑婷、余瑞仁／綜合報導〕中央氣象署今年起將「濱海鄉鎮風力預報」納入颱風風力預報資訊，首戰對上丹娜絲颱風，桃園市依據氣象署提供的資料，僅宣布沿海四區停班停課，並非全市停班課，引起民眾兩極反應。中央氣象局前局長鄭明典認為，桃園市做法「非常合情合理」，相信把握原則、確實公開，大家會慢慢習慣。

颱風來襲時，濱海地區和都會區的風力差異經常很明顯，氣象署自今年七月起擴充颱風警報原有的風力預報內容，新增「濱海鄉鎮風力預報」資訊，將颱風警報期間的風力預報細緻化到鄉鎮，並分為濱海與非濱海地區。

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對於桃園市參考氣象署的濱海鄉鎮風力預報，宣布沿海四區停班停課，其餘地區維持正常，鄭明典認為，如果只有部分地區達停班課標準，卻採取全縣市，甚至整個生活圈停班課的做法，有過度簡化疑慮，以這次情況來說，北北基桃分開處理，桃園市再針對風險區域停班課，非常合情合理。

鄭明典表示，濱海鄉鎮風力預報是新科技帶來的新預報，民眾可能還不適應，但相信一個決策只要有原則、固定的程序，確保過程公開，大家多做幾次之後，就會慢慢習慣。

桃園市長張善政強調，颱風假的依據就是氣象署數據，「有達標就放、沒達標就不放」，若僅有沿海四區達標卻全市停擺，恐影響更多市民在醫療、工作及教育上的安排。

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