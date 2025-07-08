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    全台水庫進帳1.4億噸 曾文豐收6660萬噸

    丹娜絲颱風挹注，曾文水庫蓄水率再度重返9成以上。（南水分署提供）

    丹娜絲颱風挹注，曾文水庫蓄水率再度重返9成以上。（南水分署提供）

    2025/07/08 05:30

    〔記者廖家寧、實習記者劉羽珊／台北報導〕颱風丹娜絲帶來豐沛降雨，短短兩天就為全台水庫補水一億四一二二萬噸，降雨效益集中在南部地區。其中，牡丹水庫蓄水率一口氣提升十八．二個百分點，來到八十九．二％，另聯合運用的曾文及烏山頭水庫預期可收下六六六○萬噸，占整體降雨效益近半，居全台水庫之冠。

    牡丹蓄水率提升至近9成

    根據水利署統計，自五日上午七點至七日上午七點，預估丹娜絲總降雨入流量一億四一二二萬噸，七二二○萬噸已入庫，其中北部水庫預期可收下一五○萬噸、占整體降雨效益○．一％，目前已進帳三十萬噸；中部水庫可收下三五四五萬噸、占整體降雨效益二十五．一％，目前已進帳三九五萬噸；南部水庫共收下一億四二○萬噸，占整體降雨效益七十三．八％，目前已入庫六七九○萬噸。

    所有水庫中，進帳最多的是位於南部、庫容量最大的曾文水庫，估可收六六六○萬噸，光是曾文水庫收益就占全台水庫整體效益四十七．一％，合計蓄水率上升八個百分點，來到九十．四％，目前已進帳四三六○萬噸。

    此外，南化水庫已滿庫，蘭潭與仁義潭水庫合計蓄水率八十九．五％，而五日起持續進行調節性放水的牡丹水庫，蓄水率一口氣增加十八．二個百分點，來到八十九．二％，是所有水庫中蓄水率上升幅度最大。

    綜觀全台主要水庫蓄水率平均八、九成，水情穩定，其中寶二、永和山、鯉魚潭、湖山、南化接近滿庫，石門、日月潭水庫也有九成。

    牡丹水庫持續調節放水。（資料照）

    牡丹水庫持續調節放水。（資料照）

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