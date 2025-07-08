水氣仍偏多 中南部提防大雷雨

嘉義市東區一處房屋的屋頂整開被掀開成了透天厝。 （民眾提供）

2025/07/08 05:30

〔記者陸運鋒、林志怡、林宜樟、蔡宗勳、江志雄、王俊忠、劉婉君／綜合報導〕丹娜絲颱風減弱後逐漸遠離，中央災害應變中心統計，截至昨晚七時卅分，全國兩死六三五人受傷，而農林漁牧業及設施損失逾十億元。氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，丹娜絲颱風離開後，天氣不會馬上好轉，華南至台灣東方仍屬低壓帶範圍，水氣持續偏多，今中部、南部地區將斷斷續續有雷陣雨出現，南部地區可能有較大雨勢發生，其他地區及金門多雲到晴，大台北地區、午後山區需注意局部短暫雷陣雨。

中央災害應變中心指出，兩名死者均在台南，昨晨六十歲陳姓病患因家中停電致呼吸器沒電，經救護車送奇美醫院，到院前無呼吸心跳；陳姓父子駕駛農具車賣水果，撞到遭颱風吹倒路樹，六十九歲父親送至衛福部台南醫院新化分院，但到院前無呼吸心跳，急救後不治。

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老翁載女兒巡田翻覆 1死2傷

另有兩起不計入風災死亡的事件，嘉義布袋一位八十一歲張姓老翁昨凌晨開車載兩個女兒外出巡田，疑因風勢強勁，導致車輛失控翻覆，車頭嚴重毀損，擋風玻璃全破碎，六十歲大女兒傷重送醫不治，張翁及五十八歲小女兒重傷送醫；三十六歲吳姓男子昨開車南下，凌晨四點半行經國道三號二八四．二公里處嘉義縣梅山段時不慎自撞，送醫急救不治。

此外，六十一歲葉姓男子昨凌晨三點，與友人到南澳溪出海口捕魩仔魚，不幸被大浪捲入海中失去蹤影，宜縣消防局與海巡署第一巡防區獲報執行岸際搜救，天亮後空勤直升機也加入搜尋行列，但未發現葉男身影。

台南16行政區今停班課

受到中度颱風丹娜絲影響，台南市昨晚宣布，因部分區域電力中斷尚未恢復、積淹水災後善後清理事宜，十六行政區包括新營、鹽水、白河、柳營、後壁、東山、麻豆、下營、六甲、官田、佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門，今天停止上班課；高雄市也表示，考量南橫勤和復興河床便道沖毀，僅搶通備災通道，桃源區拉芙蘭里、梅山里、復興里今天停止上班課；嘉義縣指出，由於仍未復電，梅山鄉仁和國小（含太和分校）、義竹鄉光榮國小，今天停止上班課。

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