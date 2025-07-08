位在颱風眼牆 雲林口湖颳17級風／自1958年來首個登陸嘉義颱風 澎湖、台南七股也出現16級強陣風

丹娜絲襲台期間最大陣風排名

2025/07/08 05:30

〔記者林志怡、黃淑莉、王俊忠、劉婉君、蔡文居、林宜樟、蔡宗勳／綜合報導〕丹娜絲颱風挾帶強風豪雨撲台，雲嘉南地區首當其衝，尚未登陸前，澎湖、台南七股一度出現十六級強陣風，颱風中心自嘉義布袋登陸時，由於位在颱風眼牆，雲林口湖測得十七級強陣風，為全台最強瞬間陣風，布袋也有十四級強陣風，到處可見招牌、路樹、屋頂被掀飛慘況，且隨著颱風從陸地北上，強風區再往雲嘉內陸擴展，造成嚴重災情。

颱風從陸地北上 路樹倒屋頂掀

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，丹娜絲生成為輕度颱風時，距離台灣已不到五百公里，且過程中持續增強為中度颱風，暴風圈在登陸前就為台灣南部地區帶來相當可觀風力，其中台南人工測站測得十三級強陣風，為該測站一八九七年設置迄今測得第三強的風力。

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另外，劉宇其表示，丹娜絲颱風是台灣一九五八年有紀錄以來，首個從嘉義地區登陸的颱風，登陸點附近的雲林口湖一度測得十七級強陣風，嘉南鄰近沿海、澎湖東吉島也有十六級強陣風出現，隨著颱風從西半部地區北上，內陸地區也陸續出現強風，另彭佳嶼、古坑測得陣風十一級，蘇澳、蘭嶼有十級陣風。

嘉義沿海鄉鎮多處電桿折斷

丹娜絲前天深夜從嘉義登陸後，嘉義市嘉義測站測到最大陣風十三級，是一九六八年該測站成立以來第二強的陣風，南改鹿草分場測站更觀測到最大陣風十六級；強風造成沿海布袋鎮、義竹鄉及東石鄉多處電桿攔腰折斷，至昨天下午累計共近廿四萬戶停電，布袋鎮有貨櫃被吹到魚塭裡，義竹鄉東後寮台糖滯洪池的水面型光電板也被強風吹成浪板狀，損失慘重。

此外，台南濱海測站也測到設站十多年來最強的十六級陣風、市區也有十三級，造成台南十多年來最嚴重災情，市區馬路充斥倒樹、掉落招牌雜物，滿目瘡痍。有市民驚訝地說，不曾遇過這麼誇張的強風，房子鐵皮整夜轟轟敲不停。

台江國家公園塭寮倒一片

台江國家公園區內的「美國塭」塭寮倒一片，有的屋頂被掀飛，也有漁民的浮動碼頭被整個風浪打到岸上，壓倒整排電線桿，還有貨櫃屋被吹走十餘公尺遠，掉落在四草野保區。當地的漁民說，在這裡生活了幾十年，第一次遇到這麼大的颱風。

嘉義縣沿海電線桿被狂風吹倒。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋第三漁港船筏被吹上岸、翻覆畫面。 （記者蔡宗勳攝）

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