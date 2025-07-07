鹿港老街防淹 出動8台抽水機

鹿港老街逢雨必淹，機動抽水機進駐公會堂待命。 （民眾提供）

2025/07/07 05:30

〔記者劉曉欣、陳冠備、劉濱銓／連線報導〕丹娜絲颱風持續逼近，彰化縣的鹿港老街為避免淹水，由鎮公所出動八台抽水機，可以每分鐘四十八公噸的抽水量因應豪大雨，希望終結「逢雨必淹」的惡夢。而南投縣也針對信義、仁愛鄉部份，將孕婦、洗腎病患共五十七人進行預防性撤離，並於各地村辦、活動中心儲備十天以上的物資，以備不時之需。

每小時可抽2880噸 約10個泳池積水

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港老街中心點的鹿港公會堂廣場，有設置固定式的抽水站，只要有颱風預報，就會出動機動抽水站進駐。鎮公所強調，目前共有八台抽水機，總計每分鐘四十八公噸的抽水量，每小時可抽約二八八○噸、約十個標準游泳池積水。

請繼續往下閱讀...

青蔥每公斤均價42.2元 上漲一成

此外，民眾也紛紛搶購蔬果，而彰化縣溪湖果菜市場昨日蔬菜批發價，青蔥每公斤均價四十二．二元，上漲一成，不過整體平均價每公斤十六．四元，反而比前日均價十九元還低。溪湖果菜市場總經理徐鉦傑表示，目前供應量相對充足，價格並未出現明顯波動，以大宗蔬菜高麗菜為例，昨日每公斤批發價十八．八元，還比前日還便宜○．二元，但部分蔬菜仍出現漲幅，如青蔥每公斤從三八．七元上漲到四十二．二元，漲幅約一成。

南投預防性撤離孕婦、洗腎病患57人

由於風雨逐漸增強，南投縣政府昨天針對信義、仁愛鄉昨預防性撤離孕婦、洗腎病患共五十七人，並在容易坍方的聯外道路派駐搶修機具，另外，南投市公所為避免去年颱風淹水造成泡水車災情，昨起路邊停車格全面暫停收費，直到陸上颱風警報解除。

信義、仁愛兩鄉公所表示，昨天下午也到低漥、土石流潛勢區向居民宣導防颱，並分別勸離一百多人與卅多人就近依親，各地村辦、活動中心也有儲備十天以上的物資，以備不時之需。

丹娜絲颱風來襲，南投埔里鎮守城橋便道緊急封閉，以免溪水暴漲危及通行安全。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法