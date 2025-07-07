積水成災 盧挨批只顧政治活動

台中市政府針對丹娜絲颱風，召開防災會議。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/07 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天宣佈晚上及今天停班課，不過，四、五兩日發生急驟雨，造成市區多處淹水，民眾在社群網路抱怨，有學者也表示四、五兩日市區主要道路發生積水，身為市長的盧秀燕應該跟市民說明原因，而不是從事政治活動；民進黨市議員更批盧秀燕根本是棄台中市民生命安全於無顧。

對此，水利局表示，受丹娜絲颱風外圍環流影響，台中市近二日晚間出現局部強降雨，已經超過排水系統負荷量，但也快速消退，將評估道路相關單位格柵集水密集度增加及水利局連通管是否加大管徑到五十至六十公分。

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市政府昨天宣布災害應變中心一級開設，盧秀燕宣布昨天晚上及今天停班課，並且還前往大里中興抽水站視察抽水站及移動式抽水機預布情形。

不過，市區民眾在四、五日受積水之苦，逢甲大學都市計劃與空間資訊學系副教授劉曜華表示，兩天主要道路大積水，盧秀燕應該早向市民說明原因，而非從事政治活動。

民進黨議員林祈烽、陳淑華、黃守達則痛批盧秀燕四日晚間得知台中多處淹水後，仍北上出席反罷免輔選行動，五日晚間台灣大道、文心路、青海路、河南路等重要幹道幾乎積水成災，根本不顧市民安危。

盧：放晴後好好會勘

盧秀燕則表示，預防家戶進水是重點的重點，會待天氣晴朗請相關局處好好會勘；而道路積水也是重點，要把排水系統加寬加大，但要有先後，若是退的很快，是可以接受的程度，但若是退的慢，就優先處理。

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