台中市區淹水 議員質疑有蓋無水溝

台中市議員陳俞融指北區德化街有水溝蓋，下方卻沒有做水溝，造成暴雨無法有效排水。（陳俞融提供）

2025/07/07 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市四、五兩日的急驟雨，造成市區文心路、台灣大道、漢口路大積水，民進黨中市議員陳俞融質疑，市府的防淹水整備螺絲未拴緊，她痛批北區德化街竟出現有水溝蓋，沒有做水溝，施工單位漏洞百出，一個水溝都做不到位，路口積水無法有效解決，將淹水原因歸咎於「瞬時雨量超過設計值」的說法，這無異是將責任推給老天，市民如何相信市府有能力應對極端氣候？

該處位轉角最低處 為免洩水不及

市長盧秀燕則表示，可能議員誤會了，因該處位道路路口轉角最低處，且轉住戶地勢較低，有里長希望能增加一個集水井，以避免強降雨側溝洩水不及而影響住戶，故於近期施作人行道改善工程時，於該處增設一處集水井，既有排水側溝功能不受影響；集水井尚未施工完成，未來將會清理並聯通排水側溝。市議員陳俞融指出，五日的大雨，北區多處仍然淹水，行人被迫涉水而過，甚至在太平國小外中華路與太平路轉角，先前每逢大雨，家長接送區便嚴重積水，水溝蓋噴出水柱，險象環生，她曾邀集市府建設局、水利局現場會勘並承諾改善，但前天的淹水，顯示市府的改善措施顯然沒有成效。

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經議員連繫 已將排水孔蓋打開

她強調，市府對於淹水的改善對策僅提到「加強巡檢」、「適時排除」，顯然過於被動，若無事前整體的風險評估與計畫性水溝排水系統、修剪、疏濬，等到大雨一來，倒塌的樹木癱瘓排水系統，市中心道路成為一片汪洋，絕非市民所樂見。

她更痛批，北區德化街竟出現有水溝蓋，沒有做水溝，一個水溝都做不到位，路口積水無法有效解決，市府真的有能力應對極端氣候？也由於颱風要來襲了，她昨天上午聯繫建設局及包商要求立即改善此一排水孔工程，在昨天下午兩點半，包商已將崇德路一段及德化街轉角處的排水孔蓋打開，而包商也表示，現已經將塑膠板移除，排水孔沒有積水淤泥，排水應該不會有問題。

建設局強調，原本就有水溝，但為消除民眾「有水溝蓋卻無水溝」疑慮，已於昨日下午將模板拆除。

陳俞融要求建設局處理，包商昨天下午已將模板拆除，排水孔沒有積水淤泥，排水沒有問題。（陳俞融提供）

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