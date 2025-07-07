北市疏散門周邊 開放紅黃線停車

颱風丹娜絲來勢洶洶，北市也被納入警戒區域，市府展開防颱整備，圖為建國抽水站大型抽水機組。（記者塗建榮攝）

2025/07/07 05:30

抽水站完成防颱整備 貓纜停駛 堤外滯留車輛拖吊

〔記者董冠怡／台北報導〕中度颱風丹娜絲來勢洶洶，北市也被納入警戒區域。台北市長蔣萬安昨天先後主持颱風工作會議、視察建國抽水站，並將災害應變中心提升至一級開設，以及宣布中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線開放停車，開放至何時將視風雨情況決定；全市疏散門及越堤坡道「只出不進」；貓纜停駛；七十四校開放市民在校園停車。

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擔心水漫高灘地 越堤坡道「只出不進」

交通局表示，部分行政區疏散門周邊區域八公尺以上道路紅黃線開放停車，例如松山區濱江街（大佳國小以東）、中山區基湖路（堤頂路至樂群一路）、士林區中正路（通河西街至環河北路）以北、萬華區康定路以西、大同區涼州街（環河北路至延平北路）以南等區域範圍，該區域路邊停車也暫停收費。

水利工程處指出，氣象預估至今天白天雨勢較為顯著，考量降雨量持續加劇，上游水庫極可能加大調節性放水，導致河川水位快速上漲，可能漫淹至高灘地，啟動全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，七月七日凌晨零時起，拖離堤外停車場滯留車輛，未移置車輛依車型大小可處一千八百元至四千八百元、經拖吊的車輛另需繳納移置費二百元至三千元、保管費半日廿五元至二五○元不等。

74校可停車 上課日上午7點前須駛離

台北捷運公司遊憩公司提到，貓空纜車風力已達暫停營運標準，旅客請勿前往搭乘，之後等北部地區解除陸上颱風警報，以及完成整備後再行恢復營運。

另，教育局說，即起開放七十四所學校的校園臨停，倘若七月七日（或之後）台北市為正常上班、上課，車主須於當天上午七點前駛離，如逢假日則延至八點，避免影響學校活動。

開放停車的七十四校包括松山區六校、信義區八校、大安區八校、文山區六校、南港區南港高工、內湖區八校、士林區八校、北投區六校、中山區四校、中正區六校、大同區八校、萬華區五校，詳細資訊可至教育局官網查詢。

颱風丹娜絲來勢洶洶，北市也被納入警戒區域，市府展開防颱整備，圖為建國抽水站外觀。（記者塗建榮攝）

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