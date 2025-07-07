嘉油鐵馬道魅力光廊 獲建築園冶獎

嘉油鐵馬道光環境由50盞流線光速燈打造「光廊隧道」。（資料照，記者丁偉杰攝）

2025/07/07 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市自行車專用道「嘉油鐵馬道」白天為青翠盎然綠色廊道，被網友譽為「南部最美自行車道」，近來營造光環境，入夜搖身一變為串聯城市與鄉村的魅力光廊，整體景觀煥然一新，提升民眾遊憩品質，榮獲「二○二五建築園冶獎—公園綠地景觀類」殊榮。

市府表示，嘉油鐵馬道前身為興建於一九四三年的輸油專用鐵道，經與中油公司合作活化，二○○八年變身全長三．一公里自行車道；近年來市府陸續投入經費，施作光環境暨休憩節點優化等工程，打造日夜皆美、適合全齡遊憩的鐵馬道。

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市府觀光新聞處長張婉芬說，光環境工程採用節能燈具，將原有木棧板更換為更耐久的混凝土材質；拆卸下來的逾三千片木板經挑選整理後再利用，成為公廁外牆及遮陽屋頂材料，內部金屬支撐構件也全數來自現場回收，大幅降低營建廢棄物與日後的維護成本。

沿線照明共設置一○九盞高燈、鋪設三千公尺扶手線燈，整體設計達成「節能省電、不眩光、造型美感、琥珀色溫」的溫潤友善夜間騎行與步行環境。同時在南京路站導入AI智慧公廁管理系統，後續將擴及其餘兩座公廁，亦導入智慧監控措施，針對違規駛入機動車輛，即時辨識車牌，並啟動語音提醒，提供更安全友善的自行車騎行空間。

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