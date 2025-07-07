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    雲林在宅急症照護 導入Ｘ光檢查

    嘉義縣布袋第三漁港出現颱風港區只有極少數蚵棚的罕見景象。 居家醫師靈活運用簡易式腳架與X光設備，迅速完成拍攝前的設置與定位。（台灣在宅醫療學會提供）

    嘉義縣布袋第三漁港出現颱風港區只有極少數蚵棚的罕見景象。 居家醫師靈活運用簡易式腳架與X光設備，迅速完成拍攝前的設置與定位。（台灣在宅醫療學會提供）

    2025/07/07 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府去年起與台灣在宅醫療學會攜手合作，推出在宅急症照護雲林加值方案，今年縣府更導入百萬元的攜帶式Ｘ光機，以利居家醫師方便進一步判讀，提升在宅醫療診斷效率與精準度。

    雲林縣衛生局長曾春美表示，去年中旬推出在宅急症照護雲林加值方案，包含推動醫事人員在宅急症培力、可攜設備與遠距支援等，現已有台大雲林分院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院成立三支共同照護小組，今年六月前收治七十九名個案。

    曾春美表示，為方便居家醫師精準判讀，導入造價百萬的攜帶式Ｘ光機，合法用於病患家中及機構內，搭配移動式支架使用，容易設置於各種地形及地點，提升急症辨識速度。

    台灣在宅醫療學會理事長陳英詔表示，日前服務縣內一名九旬老翁，因他突有呼吸急促、發燒等症狀，經居家醫師到府初診，疑是肺炎所致的急症，隨即啟動Ｘ光機拍攝，在家完成胸部影像檢查，發現一側肺部白化且積水，遂展開在宅急症照護療程。

    學會理事黃子華表示，攜帶式Ｘ光機可遠端傳送四肢與肺部疾病的影像，利於提升診斷效率與精準度。縣長張麗善表示，因應高齡社會挑戰並精進照護政策，導入科技輔具與創新制度，盼打造更貼近在地需求的照護模式。

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