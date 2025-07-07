雲林12.2億打造總圖書館 後年動工

雲林縣總圖書館選址虎尾高鐵特定區，預計斥資12.2億元打造，日前獲教育部核定3.6億元補助。（雲林縣府提供）

2025/07/07 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府考量縣內無縣級圖書館，規劃「雲林縣總圖書館」，預計將投入十二．二億元打造，日前獲教育部核定三．六億元經費，選址在虎尾高鐵特定區興建。縣府表示，將進入規畫設計，可望於後年正式動工。

文觀處長陳璧君指出，現有的文化觀光處圖書館興建於一九八五年，建物已四十年，但空間不足、藏書已超過八成飽和線，加上館舍漏水、管線老舊、動線不良等問題，該地面積僅約九千四百平方公尺，不符教育部訂定縣級總館應達一萬平方公尺以上規定，因此五年前規劃雲林首座縣級總圖書館。

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規劃演講、會議廳 並有智慧閱讀科技

陳璧君表示，這座圖書館選址於虎尾高鐵特定區，鄰近台大醫院雲林分院虎尾院區、高鐵雲林站，將打造地下一樓停車場、地上四樓，總面積達一萬七二八五平方公尺。規劃一至三樓為圖書館，四樓為辦公空間，將有容納四百人的演講廳、小型會議廳，並且導入智慧閱讀科技，創造全齡式的閱讀場館。

教育部補助3.6億 位於虎尾高鐵特定區

文觀處指出，已獲教育部核定三．六億元的補助，加上縣府自籌款，總經費將投入逾十二億元，目前正準備進入細部規劃設計，最快可望於二○二七年動工，最快二○二九年完工。

縣長張麗善表示，總圖書館定名為「耕雲圖」，將涵蓋創客教室、親子共讀、數位科技、多功能展演等設備，是全齡共學基地，讓愛閱讀的人不必遠赴大都市，也能接受先進學習與文化洗禮。

地方民眾則表示，近年虎尾高鐵特定區發展蓬勃，極具方便的生活機能，有圖書館的加入，可讓當地多一處休憩的場所。

雲林縣總圖書館選址於虎尾高鐵特定區。 （記者李文德攝）

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