台灣文化祭在東京中野 3天逾萬人參觀

「台灣文化祭2025in中野」活動現場台灣觀光情報區擺放台南不同主題觀光摺頁。（南市觀旅局提供）

2025/07/07 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局與台灣文化祭合作在日本東京中野區出展「台灣文化祭二○二五in中野」，觀旅局結合多元日語手冊、文宣、主題展示、觀光推廣特色小物與台南果乾，全方位行銷台南，四日起連續三天累計逾萬人參觀。

台南市長黃偉哲表示，台南持續以傳統結合創新推出適合國際旅客的多元觀光亮點，精心編製日語觀光文宣，提供自由行旅客參考規劃遊程。現場則介紹台灣好行九八府城台江線、台南小港機場線等便利交通資訊，並推廣台南教育旅行手冊。

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觀旅局長林國華指出，台南多次被國際媒體評為值得造訪城市之一，顯示台南獨具文化魅力與旅遊潛力。特別準備多款日語版主題地圖，涵蓋古蹟、美食、溫泉、交通等資訊，並以台南意象扇子與環保袋等文創小物，及台南果乾等特產吸引民眾目光，廣獲好評。

林國華說，台南已有六十四間餐廳列入米其林指南入選與必比登推介名單，顯示台南在美食領域的厚實底蘊，也讓這座文化古都成為國旅深度探索與國際旅客體驗台灣的首選城市。未來將持續於日本各地拓展交流，透過參加國際展會、加強城市品牌曝光與接待環境等多元策略，提升外籍旅客造訪意願，到台南親身感受古都歷史與現代創意交織的多元風貌。

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