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    丹娜絲來襲 玉井芒果農趕採收

    玉井果農趕在風雨變大前，趕緊採收成熟的芒果，再進行整理及分級。（記者劉婉君攝）

    玉井果農趕在風雨變大前，趕緊採收成熟的芒果，再進行整理及分級。（記者劉婉君攝）

    2025/07/07 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕目前正值台南芒果的產季，中央氣象署預測昨晚至今天上午，台南市有局部大雨或豪雨發生的機會，因應丹娜絲颱風來襲，不少果農趁著昨天上午風雨尚小時，趕緊採收已經成熟的芒果，以免被颱風「攔胡」。台南市昨天停班停課，又是週日，玉井青果市場也湧入不少採買的人潮。

    希望天公作美 採多少是多少

    受到颱風及外圍環流影響，台南地區從前天夜裡就開始降雨。兵姓農民表示，芒果產季期間，本來就是每天早上都要到園裡採收，今年芒果產量已經受到氣候影響而減產，颱風天更要趁著風雨還小的時候，清晨六時就趕快出門採收，以免被「風伯」收走，否則大雨來了，就無法入果園採摘。而芒果要採在樹上自然熟成的，不是人工催熟，無法控制產量，只能有多少採多少，至於還沒成熟的，只能希望天公作美了。

    玉井青果市場昨天照常營運，許多農民載著農產品前往販售，上午也有許多民眾趕在風雨來臨之前，前往採購芒果等水果。有從中部來台南旅遊的團體，特地前往選購；也有一家人到高雄、屏東遊玩後，回程經過玉井，順道買簍愛文芒果回家。

    量少價高 今年總產量減少一半

    當地果農表示，受到颱風的影響，昨天青果市場的人潮約是平常假日的七至八成左右，約為前一天的五、六成左右。根據農業局預估，台南芒果受到氣候因素影響，今年總產量初估約二萬九九○○公噸，較去年的五九八○○公噸減少約一半，量少價高，昨天玉井果菜市場拍賣行情，愛文芒果最高價為一公斤一五○元，均價則為五○．六元。

    大內酪梨搶收 多數果實來不及長大

    此外，預計七月中旬進入盛產期的大內酪梨，目前僅少量採收，昨日也有果農忙著趕在風雨前搶收，但大多數果實都還來不及長大，根本沒辦法硬摘。果樹產銷班第卅一班的楊姓農民說，辛苦一整年，先前氣候影響已導致減產三、四成，現在還來不及搶收，就要先面臨老天爺的考驗，真是「快要哭了。」

    玉井青果市場昨天湧入不少採買的遊客。（記者劉婉君攝）

    玉井青果市場昨天湧入不少採買的遊客。（記者劉婉君攝）

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