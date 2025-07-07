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    首頁　>　生活

    《高雄》入夜山區雨勢大 高雄撤離逾1700人

    台27線12Ｋ至23Ｋ（六龜中興至大津路段），因受丹娜絲颱風影響，昨晚八點預警性封閉。（公路局提供）

    台27線12Ｋ至23Ｋ（六龜中興至大津路段），因受丹娜絲颱風影響，昨晚八點預警性封閉。（公路局提供）

    2025/07/07 05:30

    預估3天總雨量平地達500毫米、山區近600毫米

    〔記者葛祐豪、蘇福男、洪臣宏／高雄報導〕丹娜絲颱風來襲，高市府預估平地三天總雨量達五百毫米、山區近六百毫米，昨天針對四個行政區預防性撤離，共撤離一七○○餘人。

    昨下午4時暴風圈接觸高雄陸地

    高市府災害應變中心前天深夜提升為一級開設，市長陳其邁表示，颱風昨天下午四點暴風圈接觸高雄陸地，風雨在中午過後逐漸加強，昨晚入夜後山區雨勢加大，三天總雨量在平地已達五百毫米、山區近六百毫米。

    指揮中心決議，昨天中午針對土石流潛勢區域，包括六龜、桃源、那瑪夏、茂林四個行政區進行預防性撤離，實際撤離人數一七九七人。

    陳其邁特地趕赴桃源區勤和里及明霸克露橋，關心山區居民預防性撤離情況，及橋梁道路防災工作整備現況。區公所於颱風前夕備妥糧食、醫療用品、睡袋及緊急照明設備等基本生活物資，確保民眾在避難期間生活無虞。

    往返高澎「澎湖輪」航班今取消

    市府表示，昨天下午過後，市區感受到明顯風力，瞬間陣風最高八至九級，濱海的行政區如旗津、永安、林園、茄萣等，最大陣風九至十級。

    由於風力已達停駛標準，輕軌於昨天下午三點起停駛；捷運則維持全日尖離峰十五分鐘、深夜時段廿分鐘班距。

    高雄小港機場國內航班昨天全數取消；台灣航業高雄分公司也宣布，今天澎湖輪往返高雄、澎湖航班取消。

    台27線12至23Ｋ昨晚預警性封閉

    考量山區連續降雨夜間視線不佳及土石鬆軟易有落石發生，台廿七線六龜中興至大津路段（十二Ｋ至廿三Ｋ）昨晚八點起預警性封閉。公路局甲仙工務段建議改走替代道路：新威大橋→台廿七甲線→回台廿七線。

    昨天下午五點，因風勢過大，造成鳥松區線路斷線，松埔路及神農路有一一○○餘戶停電；楠梓有五千戶停電，已復電，旗津等地也傳出停電，台電均派人搶修。

    國軍昨天協助茂林區執行災防撤離任務。（國軍八軍團提供）

    國軍昨天協助茂林區執行災防撤離任務。（國軍八軍團提供）

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