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    首頁　>　生活

    《屏東》台24線預警性封閉 滿州3鄉撤145人

    屏東縣里港警分局派員前往台24線德文路口，協助拉起封鎖線進行交通管制。（屏縣里港警分局提供）

    屏東縣里港警分局派員前往台24線德文路口，協助拉起封鎖線進行交通管制。（屏縣里港警分局提供）

    2025/07/07 05:30

    〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕丹娜絲颱風來襲，屏東縣被列為超大豪雨警戒地區，從五日○時至六日下午五時許，位在牡丹鄉的水利署牡丹測站累積雨量達五百九十七毫米，考量居民安全，縣府展開預防性撤離行動，截至六日下午五時，滿州、牡丹、霧台鄉共撤離一百四十五人。

    公路局昨天下午將有致災風險的台廿四線廿七．四至卅七．三公里德文路口至神山路段預警性封閉。屏縣府所轄山區鄉道也在中午十二點實施預警性封閉，包括三地門鄉屏卅一線終點往德文部落方向、泰武鄉屏一○六線佳興部落至舊武潭部落聯絡道路前，以及春日鄉鄉道屏一四六線後山部落聯絡道路。

    屏東縣政府至昨天下午五時，滿州鄉撤離一百三十人、牡丹鄉六人、霧台鄉九人，共一百四十五人，其中一百三十八人安置收容，其餘依親。

    颱風所帶來的西南湧長浪將持續影響台灣海峽，屏東琉球航線所有航商皆宣布周一再停駛一天。目前島上有多達二○九人「自願留島」，加上不少當地人週六趕回島上防颱，島上昨天超市、超商湧現搶購潮，貨架一掃而空。

    這次颱風過境，造成九如鄉三千七百九十六戶以及鹽埔、長治鄉零星停電，台電各項整備完善，昨上午停電發生後即刻搶修，很快就恢復供電。

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