《屏東》二峰圳變乳白色 專家：疑固床工程細沙

來義二峰圳右側主圳道，雨後有時會呈乳白色。（記者陳彥廷攝）

2025/07/07 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕自去年凱米颱風後，一向能提供清澈淨水的來義二峰圳，卻易在雨後浮上一層乳白色的游離物，鄉公所指出，應是「礦物質」上浮，並無污染問題，屏東科技大學名譽教授丁澈士則表示，因林邊溪去年遭凱米、山陀兒颱風破壞溪床及堤岸，可能是正常的石灰質現象，但若是頻率過高，仍有必要整體檢視集水相關廊道。

來義公所指雨後礦物質上浮所致

二峰圳由日本水利專家鳥居信平打造，利用重力及自然土石等進行過濾，曾是灌溉下游上百甲地農地水源，也是當地來義族人民生用水，一百多年來除八八風災一度停供外，皆流水潺潺，側向溢流堰更是大人小孩暑期消暑好去處。

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二峰圳水質優良，近期卻罕見發生遊客闖入主圳道事件，引發地方關注，不少人發現主圳道的水不再像以往清澈向鄉公所詢問，公所則表示，這是大雨過後，地下水層礦物質上浮所致，並非水質污染，請民眾放心。

長年研究二峰圳的屏科大名譽教授丁澈士則說，去年凱米、山陀兒等颱風造成林邊溪上游取水口處河段受創嚴重，屏縣府進行水利處固溪床工程，近期完工，但因新做的工程尚未穩定，在強降雨過後，許多細小的泥沙、土石粉質等，被大水帶入集水廊道，從出水口湧出也出現乳白色。

若小雨後也有 安排枯水期探勘

丁澈士說，若在雨勢暫停後就恢復正常，等固床工程穩定後就不會再發生，但若是頻率太過頻繁，或是小雨過後也發生，就不能排除廊道取水過程是否出現落差，將持續觀察，若有需要將請屏縣府安排在枯水期探勘。

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