機捷、客運照常 幸福巴士4區停駛

復興區後山坍塌的比該路，廠商已為施工開設的便道處左側打設鋼軌樁加固。（復興區公所提供）

2025/07/07 05:30

桃醫新屋分院今上午開立颱風特診 急診、住院24小時服務

〔記者鄭淑婷、李容萍、余瑞仁／桃園報導〕丹娜絲颱風來襲，桃園市昨天傍晚起風雨漸增，市長張善政昨晚主持災害應變中心工作會議，晚間八點與北北基同步宣布，桃市今（七）日除蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停班、停課，紅黃線開放停車、YouBike暫停營運。其餘各機關學校照常上班、上課。

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因北北桃正常上班上課，桃園大眾捷運公司表示，機場捷運今日維持正常營運，若風速達到一定標準將暫停營運並會提前宣布。桃市交通局表示，各客運業者正常營運，免費、幸福巴士四行政區停駛。

另，勞動局表示，依照天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點規定，工作地、居住地或上班必經途中任一轄區已通告各機關停止上班，勞工可不出勤。

桃園醫院表示，沿海四行政區停班停課，新屋分院今天上午開立颱風特診，急診、住院廿四小時服務。

桃園、中壢、八德等地每逢豪大雨易淹水，桃園市府水務局於轄管滯洪池預先放水增加蓄洪量能，並已超前部署九台抽水機於六處易淹水地區待命。

多處園區、館舍暫停開放

桃園市風景區包括小烏來天空步道、宇內溪戲水區、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵一號與二號隧道及馬崙砲臺休園，大溪中正公園景觀電梯、北橫遊客中心暨經國紀念館、慈湖園區、角板山行館、拉拉山遊客中心等景點均暫停開放。

復興區長蘇佐璽表示，公所災害應變中心昨已通知山區遊客全數下山離開，而山區土石流、大規模崩塌潛勢區禁止遊客進入，若雨量達警戒標準，將採預防性撤離。

另外，桃園山區部落大約有廿名洗腎患者，經勸導有四人安置泰雅莊園民宿，一人有儀器可自行在家洗腎、公所另提供發電機供其備用，其他人均已下山依親。

石門水庫最快今上午調節性放水

石門水庫截至昨傍晚五點大壩水位二四三．三八公尺（滿水位二四五公尺）、蓄水率九十三．三％、蓄水量一億九一五○萬噸，集水區昨未見明顯降雨，水利署北區水資源分署預估，水庫雖還有一四○○萬噸蓄水空間，若颱風登陸帶來雨量增大，最快今日上午實施調節性放水，呼籲民眾切勿進入河道水域，確保安全。

石門水庫蓄水目前處高水位，隨著丹娜絲颱風登陸帶來雨量增大，最快今上午調節性放水。（記者李容萍攝）

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