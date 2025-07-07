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    頭份中興路800巷易擦撞 加蓋改善

    苗栗頭份中興路800巷口護欄可以見到多處車輛擦撞痕跡，「傷痕累累」。（陳光軒提供）

    苗栗頭份中興路800巷口護欄可以見到多處車輛擦撞痕跡，「傷痕累累」。（陳光軒提供）

    2025/07/07 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中興路開闢後，其間的中興路八○○巷可以銜接頭份市永安街，成為上班族前往新竹科學園區竹南基地的捷徑。但苗栗縣議員曾玟學與陳光軒屢次接獲陳情，指中興路八百巷路幅過於狹窄，僅能容納一輛車通行，與中興路八三五巷路口處更因角度刁鑽，車輛常擦撞一旁護欄（見圖，陳光軒提供），險象環生。陳光軒與苗栗縣政府交通工務處再度前往會勘，決議將改善路口狀況並加蓋八○○巷、八三五巷靠近路口處水溝。

    苗縣府交通工務處工程科表示，接獲該處路口多次反映，會勘後決議將會把附近水利溝加蓋，以便增加會車空間。

    陳光軒指出，該路口並非正十字形為銳角形，再加上中興路八○○巷僅一個車身的寬度因此擦撞情形頻頻發生，影響行車安全與市民財產；另外，一旦中興路八○○巷有車輛往路口方向行駛，容易和要轉入中興路八○○巷的車輛「對峙」，進退兩難。

    陳光軒說，經與苗縣府多次會勘，將規劃中興路八○○巷與八三五巷靠近路口處水溝加蓋，並且將路口處的電桿往後移增加會車空間，改善車輛容易擦撞護欄、路口難以會車狀況。

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