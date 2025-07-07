雪霸失聯10隊44登山客 全數撤離

2025/07/07 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為了因應丹娜絲颱風來襲，雪霸國家公園管理處已公告園內生態保護區及管制區域同步全面禁止進入，並聯繫仍在園中登山客趕緊撤離，原本五日傍晚前一度有十隊、四十四人失聯，經雪管處人員持續聯繫後，昨天已聯繫上所有失聯山友，最後一隊六人也於昨傍晚順利撤離。

雪管處處長林文和說，經聯繫後截至昨天中午十二點共一百六十九隊、五百四十九人已經下山；由於高山地區收訊較差，失聯山友經多次聯繫後已全部聯繫上，從五日深夜至昨天早上陸續聯繫上，順利完成撤離山友工作。

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目前雪管處已成立災害緊急應變小組，林文和也提醒，雪管處轄下各園區已預警性休園，將會監控山區與聯外道路狀況。

此外，為防水患，苗栗縣政府水利處表示，因應颱風侵襲，將帶來豪大雨，針對竹南蜆仔溝滯洪池，後龍鎮水尾滯洪池、通霄鎮內湖溪、苑裡鎮苑裡溪、南勢溪、大湖南湖二橋與頭份市永貞路等處佈設抽水機，苗縣十二吋大型抽水機共十七台，先預佈九台，八台隨時待命；並針對轄內土石流潛勢溪流做好監控。

民政處也通知境內有土石流潛勢區之鄉鎮市公所，密切觀察降雨量，必要時實施撤離，並請社會處預先整備各收容處所開設事宜。

此外，苗栗縣府原民處亦將針對獅潭鄉、南庄鄉及泰安鄉偏遠部落，儲備防颱整備物資及機具，必要時協助預防性撤離。

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