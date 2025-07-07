為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雪霸失聯10隊44登山客 全數撤離

    2025/07/07 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為了因應丹娜絲颱風來襲，雪霸國家公園管理處已公告園內生態保護區及管制區域同步全面禁止進入，並聯繫仍在園中登山客趕緊撤離，原本五日傍晚前一度有十隊、四十四人失聯，經雪管處人員持續聯繫後，昨天已聯繫上所有失聯山友，最後一隊六人也於昨傍晚順利撤離。

    雪管處處長林文和說，經聯繫後截至昨天中午十二點共一百六十九隊、五百四十九人已經下山；由於高山地區收訊較差，失聯山友經多次聯繫後已全部聯繫上，從五日深夜至昨天早上陸續聯繫上，順利完成撤離山友工作。

    目前雪管處已成立災害緊急應變小組，林文和也提醒，雪管處轄下各園區已預警性休園，將會監控山區與聯外道路狀況。

    此外，為防水患，苗栗縣政府水利處表示，因應颱風侵襲，將帶來豪大雨，針對竹南蜆仔溝滯洪池，後龍鎮水尾滯洪池、通霄鎮內湖溪、苑裡鎮苑裡溪、南勢溪、大湖南湖二橋與頭份市永貞路等處佈設抽水機，苗縣十二吋大型抽水機共十七台，先預佈九台，八台隨時待命；並針對轄內土石流潛勢溪流做好監控。

    民政處也通知境內有土石流潛勢區之鄉鎮市公所，密切觀察降雨量，必要時實施撤離，並請社會處預先整備各收容處所開設事宜。

    此外，苗栗縣府原民處亦將針對獅潭鄉、南庄鄉及泰安鄉偏遠部落，儲備防颱整備物資及機具，必要時協助預防性撤離。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播