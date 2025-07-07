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    「妃妃鐵馬隊」挺進新北 聲援5罷團

    「妃妃鐵馬隊」抵達新北市淡水區，與「罷洪！刻不容楷」志工車隊穿梭大街小巷。（「罷洪！刻不容楷」提供）

    「妃妃鐵馬隊」抵達新北市淡水區，與「罷洪！刻不容楷」志工車隊穿梭大街小巷。（「罷洪！刻不容楷」提供）

    2025/07/07 05:30

    〔記者羅國嘉、陳奕劭、賴筱桐／新北報導〕民進黨立委陳亭妃組成「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」聲援罷免藍委，昨天力挺新北市五個罷免團體，車隊穿梭社區大街小巷，車上懸掛旗幟宣傳罷免訴求，呼籲民眾七月廿六日出門投下同意罷免票。

    「妃妃鐵馬隊」昨天一早從板橋出發聲援「板橋大刪元」，接續是中和「倫刪立舒」、永和「無獻清林」及新店「拔羅波」，下午前進淡水挺「罷洪！刻不容楷」，最後再到汐止支持「齊心斷翔」。

    發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」，昨在中和區四號公園舉辦「罷免發聲，週末開講」，網紅皮筋兒出席表示，他們不是針對某位立委，而是終結背後親中、濫權、賣台的政治文化，罷免不是仇恨，而是一種責任。

    林德福、張智倫回應，目前勤跑基層宣傳政績，懇請民眾七月廿六日出門投下不同意罷免票。

    新北市長侯友宜昨天表示，七月廿六日選務工作涵蓋全市十六個行政區，因準備時間短暫，剛好碰上暑假，人力調整遭遇困難，目前投票所已經處理好了，但選務人員還少約兩千人，將做好行政資源調配，讓選務工作順利。市選委會說，持續透過區公所招募人力，預計七月十五日前全數完成招募。

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