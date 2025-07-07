金門憂颱風失聯 卓揆保證不斷訊

2025/07/07 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院長卓榮泰昨天坐鎮中央災害應變中心，針對金門縣長陳福海提出電力通訊管線地下化，以及颱風常導致通訊中斷問題，承諾至少這次不讓金門有任何通訊上的困難，未來有關改善通訊的中長期計畫，再研議加速完成。

一九九九年丹恩颱風、二○一六年莫蘭蒂颱風重創金門，大量樹木倒塌造成電力及通訊系統損壞，全島失聯，這次丹娜絲颱風路徑幾乎與莫蘭蒂如出一轍，陳福海憂心浩劫重演，在視訊會議向卓揆表達需求，建請中央加速金馬澎等離島電力通訊管線地下化進程，針對離島風災期間可能面臨交通及通訊中斷，需要台電、中華電信預置救災人車進駐，強化搶災效能。

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另外，金門料羅港外海連日出現約二十艘疑似中國籍貨船聚集避颱，海巡署金馬澎分署基於航道安全及主權立場，昨再派金門海巡隊前往驅離。海巡隊表示，中國貨船若需避風，可向相關單位提出申請，並停靠在指定港口，未經許可不得擅自進入我國限制水域。

金門縣港務處指出，受理船隻入港避颱以本國籍船舶優先，目前料羅港錨泊區已沒有船席可供非本國籍船隻停泊。

另一方面，金門小三通「金廈航線」金門水頭港往返廈門五通港，今天上午十點前停航，復航時間另行公告，「金泉航線」金門水頭往返泉州石井航線，今天全日停航。

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