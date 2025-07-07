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    土堤破防 花蓮崙天便道預警性封閉

    因土堤破防水淹路面，富里崙天便道預警性封閉。（富里鄉公所提供）

    因土堤破防水淹路面，富里崙天便道預警性封閉。（富里鄉公所提供）

    2025/07/07 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕丹娜絲颱風侵襲，花蓮已有間歇性風雨，南區崙天便道因大雨影響，造成上方土堤破防，昨天下午四點半預警性封閉；玉里高寮便道、赤科山產業道路，昨晚六點半預警性封閉；花蓮中橫公路（台八線）、蘇花公路（台九線）、光豐公路（台十一甲線）等山區路段，若雨量預測超過警戒值，也不排除預警性封路。

    花蓮縣南區高寮、崙天、明里、玉長等大橋二○二二年○九一八地震遭震垮，目前進行重建工程，縣府在溪床加蓋臨時便道，提供民眾通行，但遇到大雨容易中斷。富里鄉公所表示，崙天便道因丹娜絲颱風大雨影響，造成上方土堤破防，為確保通行安全，昨下午四點半預警性封閉。

    公路局東區養護工程分局指出，去年地震後花蓮山區邊坡鬆軟，東部山區公路總雨量預測達二百到四百毫米，蘇花路廊、中橫公路、光豐公路沿線已進駐搶災機具及人員待命，將視雨情，不排除實施預警性道路封閉。

    震損復建 吉安溪橋半半施工

    另外，花蓮縣道一九三線吉安溪橋、中山橋因○二○六地震受損，經縣府向○二○六震災災害捐款管理委員會申請專案審議，獲核定二億七千萬元辦理二座橋梁復建工程，明天起吉安溪橋採「半半施工」，封閉一半車道，另一半維持雙向通行，預計明年底完工通車，中山橋將於八月五日封橋至明年五月。

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