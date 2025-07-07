宜蘭童玩節今休園 抽水站整備好了

冬山河生態綠舟小船被吊上岸，颱風期間暫停營運。（宜縣府提供）

2025/07/07 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕丹娜絲颱風攪局，宜蘭國際童玩藝術節今天全天休園，開園時間另行公告。冬山河生態綠舟及梅花湖風景區電動小船暫停營運，宜蘭市幾米公園人偶、礁溪溫泉公園幾米兔裝置藝術，覆蓋帆布保護，嚴陣以待。

宜市及礁溪公園裝置藝術 帆布保護

宜蘭縣被列入陸上颱風警報警戒區，宜縣災害應變中心昨天上午一級開設，縣府備妥四十八台大型移動式抽水機，全縣二十八處抽水站完成整備。代理縣長林茂盛到童玩節會場及平行抽水站視察防颱作業，提醒民眾注意強風、土石流與淹水風險，若有災情可聯繫宜縣災害應變中心，電話：○三九︱三一一二九四。

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今年宜蘭童玩節五日在冬山河親水公園開幕，首日入園人數有二萬多人次，不料，活動第二天碰上颱風，十八公尺高的充氣裝置藝術「史努比鴨」先消風固定，昨晚六點起至今天全面休園。

冬山河及梅花湖電動小船 暫停營運

宜蘭縣政府經營管理的風景區啟動防颱工作，冬山河生態綠舟及梅花湖風景區暫停船運；宜蘭市幾米公園人偶、礁溪溫泉公園幾米兔，都用帆布覆蓋保護；至於礁溪五峰旗登山步道以及南澳碧候溫泉，因施工持續休園中。

礁溪山區下起間歇性雨勢，跑馬古道入口處昨天下午發生樹木倒塌，壓到停在路邊的白色休旅車，一度阻斷交通，所幸無人受傷，縣府已派員移除。

此外，蘇澳籍漁船福順八十六號昨天上午在頭城梗枋外海作業，疑似機械故障失去動力，船上台籍船長及三名印尼漁工共四人待援，蘇澳海巡隊巡防艇冒著強風大浪出海救援，後來漁船恢復動力，由巡防艇戒護返回南方澳漁港。

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