預期心理+週一休市 蔬菜批發價漲13.7%

丹娜絲颱風持續逼近，菜價聞聲起漲，台北批發市場6日菜價比5日上漲逾1成。（記者塗建榮攝）

2025/07/07 05:30

〔記者楊媛婷、李文德／綜合報導〕丹娜絲颱風進逼，菜價聞聲漲起，台北批發市場昨蔬菜交易量比前天增六．八％，平均交易價每公斤卅七．二元，上漲十三．七％，昨天休市的西螺果菜市場前天菜價也小漲一成，農糧署表示，蔬菜產地目前未傳災情，菜價略揚是受預期心理與週一休市影響，蔬菜供應充裕。

產地未傳災情 供應充裕

隨颱風腳步逼近，台北批發市場昨蔬菜平均交易量約一三五三噸，比前天增近七％供應量，每公斤平均交易價卅七．二元，比前天的卅二．七元上漲逾一成。

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農糧署組長傅立忠表示，丹娜絲路徑可能會通過我國蔬菜主要產區雲林與瓜果類主要蔬菜產區的屏東、高雄等，受預期心理加上週一休市，需求強勁帶動價格。若菜價持續上揚，就會滾動釋出倉儲蔬菜，產區目前供應量充裕，請民眾放心採買。

雲林菜農說，昨天趁風雨較小搶收，由於昨日西螺果菜市場休市，因此先將搶收蔬菜冰起來，待今天出貨。西螺果菜市場董事長蔡德福表示，預估今天進貨量將超過九百公噸，菜價可能會有明顯漲幅。

丹娜絲是今年第一個可能登陸台灣的颱風，因路徑少見，農業部嚴陣以待，部長陳駿季表示，近日因預期心理菜價波動，會密切注意市場供需，再調配供應，另對於中南部正值採收期的香蕉、芭樂、木瓜、火龍果、龍眼、葡萄等，都要做好防災準備。

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