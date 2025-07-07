高鐵每小時3班站站停 台鐵西幹線上午只開區間車

高鐵今天上午6時起改為每小時北上、南下雙向各發3班全車自由座列車。（記者吳亮儀攝）

2025/07/07 05:30

〔記者吳亮儀、劉禹慶、王錦義／綜合報導〕受颱風影響，今天高鐵上午六時起改為每小時北上、南下雙向各發三班全車自由座列車；中午前台鐵西部幹線「對號列車」及「三支線」停駛，區間（快）車正常行駛，但視風雨狀況調整，午後行駛資訊預計上午公布。

台灣高鐵公司取消今天原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上）每小時分別發出三班每站停靠的全車自由座列車，商務車廂除外，端點站發車時刻都是整點、廿分及四十分；同時台中站上午六時及六時卅分加開南下、北上各一班每站停靠、商務車廂除外的全車自由座列車。

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高鐵公司提醒，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，可持原購車票搭乘當日開行的各車次自由座列車。

下午加開金、澎航班疏運旅客

澎湖昨日海空運全斷，預估九千名旅客滯留，高雄往返金門航班也取消。華信航空和立榮航空今天下午會陸續恢復正常營運，為協助疏運離島旅客，將加開本島往返金門、澎湖航班。交通部航港局統計，今天共十五條船班航線、一二四航次停航。

此外，昨天花蓮崙天便道因大雨造成上方土堤破防，以及玉里高寮便道、赤科山產業道路均預警性封閉；中橫公路（台八線）、蘇花公路（台九線）、光豐公路（台十一甲線）等，若雨量預測超過警戒值，不排除預警性封路。

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