中央災害應變中心統計 風災28傷、大規模崩塌警戒11處

高市急撤土石流黃色警戒區域範圍居民。（高市消防局提供）

2025/07/07 05:30

〔記者陸運鋒、楊媛婷、黃宜靜、楊綿傑、江志雄、俞肇福、鄭淑婷、李容萍、余瑞仁／綜合報導〕中颱丹娜絲來襲，總統賴清德昨表示，丹娜絲路徑罕見，預期受到衝擊較大，中央及地方要通力合作，審慎因應颱風來襲；行政院長卓榮泰也與高雄、台南等六縣市防災首長視訊連線，籲中央各機關跟地方政府上緊發條，善用科技加強監控。

累計撤離2853人 集中高雄4區

中央災害應變中心統計，截至昨晚八時，颱風造成全國廿八人受傷、災情一四三件，累計撤離人數二八五三人，多集中高雄六龜、桃源、那瑪夏、茂林四區。

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受颱風外圍環流影響，南部與台東等地區可能出現大豪雨，農業部農村水保署昨下午六時卅分發布土石流與大規模崩塌警戒預報，土石流紅色警戒共三條，都在屏東縣獅子鄉；土石流黃色警戒二六二條以及大規模崩塌黃色警戒十一處，主要分布在台東、屏東、嘉義、高雄等四縣市。

基宜桃多處風景區暫停開放

國家災害防救科技中心提醒，昨日西南部海面已監測到逾六公尺巨浪，台灣西南部、恆春半島及澎湖周邊海域須留意長浪，切勿前往海邊觀浪。另花蓮、台東、屏東及嘉義、高雄及台南等六縣市山區，屬坡地災害高風險區，易成孤島聚落地區須準備民生物資，預先規劃疏散撤離。

景點方面，宜蘭國際童玩藝術節今天全天休園，冬山河生態綠舟及梅花湖風景區電動小船暫停營運。基隆大武崙沙灘、海興游泳池、基隆嶼、潮境保育區等，暫停水域遊憩活動。

桃園小烏來天空步道、拉拉山巴陵古道生態園區等也暫停開放。

高考三級延至8到10日舉行

此外，今年公務人員高考三級考試原訂六至八日舉行，但受丹娜絲颱風影響，考選部宣布，試程將延至八日至十日舉行。

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