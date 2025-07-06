卓揆赴大埤視察 提上千億治水計畫

卓榮泰（前排右四）前往大埤延潭大排視察治理工程。（記者李文德攝）

2025/07/06 05:30

要達最小淹水面積、最短退水時間、最高安全標準三大目標 籲朝野支持

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣大埤鄉延潭大排，經濟部水利署核定一．三七億進行第三期治理工程，縣府將於八月發包。行政院長卓榮泰昨天前往視察治理情形時強調，水利署將提出上千億元的「系統性治水」大計畫，希望朝野共同支持。

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延潭大排第三期工程 8月發包

卓榮泰昨在經濟部長郭智輝、水利署長林元鵬、雲林縣長張麗善、立委劉建國及張嘉郡等人陪同下，視察雲林大埤鄉延潭大排整治情況。

縣府水利處表示，總長八．六公里延潭大排由於通洪斷面不足，因此啟動治理工程，迄今為止已整治四．八公里，因尚未完全整治，去年受凱米颱風影響，大埤西南側許多村落淹水，其中西鎮村淹水逾卅小時，最高一．六米，去年經濟部核定經費進行第三期治理工程，正在設計審查，規劃加高加寬通洪斷面，改善五百六十公尺排水路。

劉建國盼經費一次到位 分年整治

劉建國表示，去年凱米颱風造成當地淹水，他前往現勘還搭大型耕耘機前往勘災，目前尚有將近三公里的大排尚未整治，建議接下來經費一次到位，分年整治；張麗善表示，延潭大排第三期完工後整體整治進度約六成，尚需六億多元方能完成全線整治，因應極端氣候，治水需要系統性治理，包括農業排水、灌溉區外排水等，希望行政院都能一併支持。

卓榮泰表示，水利署現已規劃一個「系統性治水」大計畫，朝最小淹水面積、最短退水時間、最高安全標準共三大目標邁進，金額逾千億元。對全國至關重要，尤其是農業縣市的灌溉與民生更是極為重要，希望朝野支持。

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