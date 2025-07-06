颱風攪局 七股海鮮節今取消挖文蛤

最受親子歡迎的「觀光赤嘴園」，吸引遊客在七股潟湖下水體驗挖文蛤。（記者楊金城攝）

2025/07/06 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股海鮮節昨天開幕，最受親子歡迎的「觀光赤嘴園」吸引一千多位遊客在七股潟湖下水「摸蛤仔兼洗褲」，但受到輕颱「丹娜絲」影響，下起狂風暴雨，首場挖文蛤玩一半被喊停。台南市觀光旅遊局也宣布取消今天挖文蛤活動，民眾已購票券可改用在十九或廿日場次的挖文蛤，或至ibon機台辦理退費。

票券可改用19或20日場次 也可退費

同樣受颱風攪局，雲嘉南濱海國家風景區管理處宣布取消昨天、今天下午五點舉辦的嘉義布袋海風長堤晚風市集，後續七月連三週週六、日市集照辦。

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台南七股海鮮節昨天在台江國家公園六孔管理站開幕，歡迎遊客來七股挖文蛤、吃海鮮、遊濱海景點。其中挖文蛤體驗採用ibon線上報名，每人五十元，有四場次，每場三五○○人，昨天首場約一六○○人報名。七股區公所提供七股遊客中心至六孔碼頭、六孔管理站周邊的免費接駁車。

南市觀旅局推薦民眾把握暑假走訪七股品嘗尚青海鮮、遊覽七股鹽山、七股遊客中心、將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、北門井仔腳鹽田、南鯤鯓代天府等景點，也可以搭船遊潟湖。

七股區長李佳隆說，民眾憑挖文蛤票券可免費搭乘台灣好行「98府城台江線」、八月底前在七股廿二家合作店家、海鮮節市集消費享優惠。海鮮節另推出「揪團遊七GO」一日遊、八月十日七寶宴。

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