三峽藍染節 活動接連6週

即日起至八月十日藍染節活動期間，歷史文物館也規劃「三峽藍染節特展」。（記者翁聿煌攝）

2025/07/06 05:30

〔記者翁聿煌、羅國嘉／新北報導〕新北市「三峽藍染節」昨天登場，今年以「森林裡愛吃糖的藍染小精靈」為主題，在三峽老街及區公所前，透過藍染技法結合環保材料及運用錯視藝術，打造一片森林生態世界，即日起連續六個週末假日都有精彩活動，包括親子劇團、文創市集、音樂會、藍染特展與三峽農特產品推廣。

新北市副市長劉和然表示，藍染節開辦至今已有廿四年歷史，自二○二二年開始運用藍染技法發展大型藝術裝置，成功跨出藍染藝術發展的新領域，今年將藍染創作融入三峽的森林生態，像是鳶山藍鵲、小暗坑螢火蟲、滿月圓蝴蝶、有木的蜂蜜等，引領民眾認識三峽美麗山林與藍染的魅力。

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即日起至八月十日藍染節活動期間，歷史文物館也規劃「三峽藍染節特展」，到指定的工作坊體驗藍染DIY可享限量優惠，還有「藍染音樂會&文創市集」等系列活動，請至「三峽藍染節」臉書粉絲專頁查詢。

此外，淡水古蹟博物館昨天舉辦「廿週年館慶—滬尾時光蹟」開幕，即日起至廿七日在滬尾礮台及淡水紅毛城等場域，舉辦光影展演、音樂表演、市集及聲音特展等。

新北市希望市集昨天起一連二天在淡水捷運站後方廣場舉辦「植愈蒔光節」，包含植物展售、綠療癒體驗、新北小農特產、園藝資材、鶯歌陶藝、音樂演出、手作DIY及咖啡烘焙等。

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