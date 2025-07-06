雙北罷團掃街百里 民眾串騎豎拇指

雙北串騎活動匯聚十三個罷團，移動騎乘百公里催票。 （記者羅國嘉攝）

2025/07/06 05:30

13罷團串聯 從泰山出發 一路挺進北市反共護台晚會

〔記者翁聿煌、黃子暘、羅國嘉／新北報導〕反共護台志工聯盟發起「雙北串騎青鳥冬鹿」雙北機車大掃街，昨天從泰山出發，晚間挺進台北市濟南路「罷免是愛．反共護台晚會」，移動騎乘百公里催票，騎出公民力量與罷免決心，希望「全島一命」護台灣，沿途有民眾加入串騎行列，還有人高舉大拇指朝車隊喊出「大成功」。

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雙北串騎活動匯聚十三個罷團，新北罷騎的路線由泰山出發，淡水「罷洪！刻不容楷」車隊經新海橋往板橋民生路二段二三一號與板東「板橋大刪元」車隊集合，接續走縣民大道、漢生東路等進入中和與雙和「倫刪立舒」、「無獻清林」車隊會合，並前往秀朗橋與「拔羅波」集合，最後騎向景美站與台北罷團會師，晚間挺進濟南路「罷免是愛．反共護台」晚會，機車隊伍移動全程近一百公里。

接觸民眾 累積民意支持罷免

「罷洪！刻不容楷」志工Sarah、「大刪元」副發言人「幫幫忙」受訪表示，希望藉由這次串騎活動接觸更多民眾，使大眾了解罷免行動。

Sarah、幫幫忙受訪表示，雙北罷團首次志工合體車隊掃街，要騎出公民力量與大眾的罷免決心，也讓更多民眾了解罷免行動宗旨，累積更多民意支持罷免。

民眾高喊大成功 綠營到場助陣

二人指出，罷團每團至少出動廿台機車，沿途也有民眾看見車隊臨時加入，串騎人數超乎預期。儘管車隊成員滿頭大汗，但氣氛熱烈，還有民眾高舉大拇指朝車隊喊出「大成功」。

昨天車隊抵達中和秀朗橋時集結上百輛機車，浩浩蕩蕩赴台北市參加反共護台晚會，沿路上有民進黨議員張嘉玲、許昭興和張維倩到場支持，與志工在秀朗橋頭手持宣傳牌高呼「翻轉中和、同意罷免、七二六出門投票」。

雙和罷團訴諸廉恥 要藍知恥

「雙和罷團」指出，首週推出「罷免線上遊戲」熱度飆升、超過廿萬人次參與，第二週的罷免主視覺為「廉恥」，以罷免讓國民黨重新找回知恥心，當一個更好的反對黨。

雙和罷免團隊指出，國民黨造假連署、舞弊的作為缺乏廉恥心，公民團體推動罷免不是要毀滅國民黨，而是要透過罷免不適任立委，讓國民黨知廉恥，國家才會有更好的發展。

「雙和罷團」公布第二週罷免主視覺為「廉恥」，盼以罷免讓國民黨重新找回知恥心。 （記者翁聿煌攝）

雙北串騎活動匯聚十三個罷團，移動騎乘百公里催票。 （記者黃子暘攝）

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