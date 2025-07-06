傅崐萁喊普發現金 林右昌批反罷免買票

2025/07/06 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨立院黨團總召立委傅崐萁在大罷免進入三階後備感壓力，他在臉書貼文表示，七月九日美國正式宣布對台關稅後，國民黨將正式提出相關救經濟法案，也包括普發現金一萬元。對此民進黨秘書長林右昌昨在花蓮批傅崐萁，在立院的表現有如「現代吳三桂」，普發現金就是幫反罷免買票，傅崐萁現在就是說中共想要說、要做的事，請大家「不要被賣掉，還幫忙數錢」。

籲不要被賣 還幫忙數錢

林右昌說，大家都非常的清楚，普發現金一萬塊就是幫反罷免買票，而且「這些錢都是民眾自己的錢」，有一句話叫做「不要被人家賣掉了，還幫人家數鈔票」，普發現金政策就是坐實傅崐萁在花蓮已經勢力鬆動。

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「花蓮有三個空軍基地，是守護台灣的山海關」，林右昌強調，傅崐萁的表現像是引清兵入關的「現代吳三桂」，一旦共軍侵略台灣、往花蓮奪取佳山空軍基地，對台灣國安、國防將會非常的危險。

林右昌表示，挺罷免傅崐萁在花蓮已經不分藍綠黨派，現在越來越多包括傳統上投藍的軍公教階層、地方社團領袖及政治人物、過去被傅崐萁欺壓又不敢出聲的人，這一次紛紛站出來一起挺罷免，議長張峻也在服務處應援，他相信只要是中華民國派、支持反共護台的民眾團結在一起，就會是花蓮和全台灣的最大共識及公約數。

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