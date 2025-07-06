宜蘭童玩節首日逾2萬人 「史努比鴨」洩氣防颱

宜蘭童玩節昨天首日遊客破兩萬人次。 （記者王峻祺攝）

2025/07/06 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節邁入第三十週年，昨天在冬山河親水公園開幕，十八公尺高「史努比鴨」同步亮相，不過受到颱風攪局，午後洩氣加固防颱，首日共吸引破二萬人次入園，遊客攜家帶眷享受沁涼設施嗨翻宜蘭盛夏，相關活動將持續至八月十七日。

30週年 邀集23國28團參演

童玩節今年以「童心無限．童玩三○」為主題，全面升級水域、展館、空域設施並加碼演出團隊，邀集廿三國、廿八團參演，寫下國際交流新里程碑；另與知名藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼合作，進駐大型充氣裝置藝術「史努比鴨」，成為園區新亮點，風光亮相後，因應防颱措施，昨天下午洩氣收納。

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開幕儀式由宜蘭縣代理縣長林茂盛、議長張勝德、前代理縣長吳澤成及貴賓林姿妙等人，攜手以創意科技積木組合「三○」字樣，象徵為期四十四天的童玩節正式展開，力邀遊客造訪宜蘭。

林茂盛說，童玩節三十而立，象徵著不只是一場慶典，更是橫跨年齡、世代與文化，歷經三十年來的累積與蛻變，今年活動四大核心主軸以「遊戲」、「演出」、「交流」、「展覽」的架構下，打造一座更具創新的童心王國。

星光票優惠 百元即可入園

童玩節開幕首日湧入逾二萬人次，堪稱近年最多，今年還推出「星光票」優惠，每天下午六點至七點開放現場購票，僅需一百元即可入園，感受夜間童玩魅力，購票還可抽汽車等多項好禮。

受丹娜絲颱風影響，宜蘭知名太平山國家森林遊樂區及農業部林業試驗所福山植物園將實施預警性休園，太平山昨天下午五點後禁止入園，福山植物園則是六日、七日預警性休園二天，後續開園時間將視天候狀況公告。另外，龜山島也宣布六日、七日封島二天。

宜蘭童玩節「史努比鴨」洩氣防颱。 （記者王峻祺攝）

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