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    首頁　>　生活

    颱風逼近 石門水庫明擬調節放水

    2025/07/06 05:30

    〔記者黃政嘉、謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕丹娜絲颱風來襲，水利署北區水資源分署研判將為石門水庫集水區帶來明顯降雨，截至昨晚六點，水庫有效蓄水量為一．九二億噸，蓄水率九十三．六三％，處於高水位，明天凌晨至中午十二點可能調節放水，屆時將依集水區降雨情形操作，請下游居民做好防災準備並保持警戒。

    林業保育署新竹分署轄管東眼山、拉拉山國家森林遊樂區及所屬自然步道，都預警性休園、禁入，開園狀態將視氣象署解除颱風警報，分署災害勘查及環境整備後，公告於台灣山林悠遊網（http：//recreation.forest.gov.tw）。

    市府風景區管理處轄管小烏來天空步道、宇內溪戲水區、天空繩橋、拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵一號與二號隧道、馬崙砲台等，也預警性休園到颱風警報解除。

    海巡署北部分署巡查新竹、桃園到宜蘭等縣市沿岸，呼籲民眾勿於颱風期間到海邊觀浪、拍照打卡或直播，將依地方政府公告內容執行警戒區管制與違規舉發。

    復興區長蘇佐璽表示，已通知各里加強防災整備，針對易成孤島地區加強物資、機具預置與通訊測試，做好預防性疏散、撤離及收容安置準備。

    市府勞動局針對外送服務業，要求雇主參照「外送作業安全衛生指引」採取安全措施，市府宣布停止上班期間，即應停止外送作業。

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