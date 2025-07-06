苗栗埤塘營造生態池 中港溪畔荷蓮池吸睛

三灣鄉北埔村生態池睡蓮。（記者彭健禮攝）

2025/07/06 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉北埔村位處中港溪畔矮山丘陵地，早年農民闢建數十座埤塘儲水灌溉。隨著時代進步、取水便利，多數埤塘淤塞失修，但地方將僅存五口埤塘營造成生態池，時序入夏，生態池內荷蓮迎風搖曳，伴隨陣陣蟬鳴，濃濃夏意迎面而來，猶如走入法國印象派大師莫內的畫布之中。

北埔村雖位處中港溪畔，但地勢較高，早年農民為有利於農耕，在村內挖掘了數十座大大小小的埤塘儲水灌溉，成為地方特殊景觀，但隨時代進步、取水便利及農耕人口減少，多數埤塘逐漸淤塞失修。

請繼續往下閱讀...

18年前農村再生 整建5口埤塘

北埔村長黃仁勲指出，隨著政府推動農村再生，社區也在十八年前透過水保計畫補助，以昔日埤塘特色，加上保存良好的自然環境，將僅存的五口埤塘加以整建，營造成生態池，栽種荷花等水生植物，加上池邊設有涼亭、木棧道，方便民眾觀賞與休憩。位於慈善堂前的另一處池塘則種植睡蓮，目前同樣進入開花期，有午時蓮與子時蓮兩種品系，各具特色。

三灣鄉長李運光表示，北埔村的山埤歷史可追溯到百年前，是早期客家農村智慧的體現，雖然灌溉功能逐漸式微，卻在社區居民的團結合作下重獲新生，讓昔日單純儲水的埤塘，搖身一變成為夏季限定的私房景點。尤其現今正值三灣水梨產季，歡迎民眾來吃水梨、賞荷蓮，感受當地純樸的人情味與自然之美。

北埔村內有步道 曾是漢人拓墾隘勇線

此外，北埔村內也有老銃櫃步道，全長一．五公里，曾是漢人拓墾的隘勇線，後來成為人力運輸農產品的道路，經以生態工法整建為自然步道，也是走讀歷史，健走散步的好去處。

池邊設有涼亭、木棧道，方便民眾觀賞與休憩。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法