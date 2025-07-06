芬園貓羅溪溪頭堤防整治 明年動工

行政院長卓榮泰（前排左二）昨前往彰化縣芬園鄉溪頭村，現勘貓羅溪堤防整治工程）。（記者張聰秋攝）

2025/07/06 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕政府自二○一九年起逐年編列經費整治橫跨南投與彰化的貓羅溪，目前整治率達九六．三％，但在彰化縣芬園鄉溪頭段，堤防長年遭洪水沖刷，加上河道中央沙洲淤積，已危及堤防基腳、提高溢堤風險。為此，經濟部水利署第三河川分署編列五千萬元，今年將發包「溪頭堤防河道整理改善工程」，預計明年動工。

遭洪水沖刷 河道淤積

工程將開挖河道中央彎曲沙洲，改變水流走向，減少洪水衝擊左岸堤防，並將挖出的泥沙搬移回填堤岸側，強化護岸結構。整治長度約一公里，將增設三座丁壩，採用減水泥化、增綠覆設計，兼顧防洪與生態。

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行政院長卓榮泰昨天在多位立委、縣長王惠美等人陪同下，前往溪頭段視察。他表示，貓羅溪是烏溪主要支流，經歷多次颱風後，整治勢在必行。此次開挖沙洲、拉直水流、右岸泥沙強化左岸，是有效的解決方案。

解決水患 增設三座丁壩

卓榮泰說，中央從八年八百億計畫、前瞻基礎建設至今已投入大量經費整治水環境，今年預算提高至五五一億元，並追加一五九億元，未來將推動跨年度系統性治水計畫，目標為「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」，所有防汛設施都要以最高規格規劃。

王惠美指出，溪頭段堤防因強降雨與河道變遷受損，縣庄段一．一公里更無堤防保護，需七．二億元改善，盼中央持續支持。她也感謝中央核定廿一億元水利經費，縣府正加速發包腳步，同時爭取三民農地重劃、大城排水清疏及彰化漁港南北護岸等共約六．三八億元工程經費，盼中央地方攜手守護民眾的安全。

貓羅溪溪頭段現況可見大量沙洲與植物堆積，水流方向受阻，藉由開挖沙洲引導水流、減輕對堤岸衝擊。（記者張聰秋攝）

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