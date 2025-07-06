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    首頁　>　生活

    「台灣好行」半價 遊日月潭再享好康

    2025/07/06 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕暑假開跑！日月潭風景區為迎接假期旅遊人潮，攜手「台灣好行」推出包含日月潭與周邊景點的四條優惠路線，不僅用電子票券搭乘好行客運可享半價，憑搭車證明到店家消費，還享租單車、獨木舟、伴手禮等吃喝玩樂加碼好康，活動到十一月卅日止。

    日月潭風景區管理處表示，七月起至十月卅一日，以電子票券搭乘台灣好行日月潭線、車埕線、日月潭至阿里山線，以及斗六竹山線等四條路線，就可享票價半價優惠。

    另為配合十、十一月的日月潭花火音樂嘉年華，從七月至十一月卅日，只要搭乘上述路線的好行客運，並掃描車內QRcode取得乘車證明，就可在日月潭、竹山、車埕等地的合作店家享有消費優惠。

    例如日月潭至阿里山線，憑證參加潭區的水上活動，體驗獨木舟可享八折優惠；日月潭線則是租單車享有折扣；車埕線入住福容徠旅水里店可獲溫泉包；斗六竹山線前往竹文化園區，可獲飲料兌換與DIY優惠。

    日管處說，遊客搭乘客運來到日月潭，可規劃二天一夜住宿行程，首日可體驗水上活動SUP立槳，品嚐邵族風味餐與日月潭紅茶，隔天再以電輔自行車騎行水上自行車道，搭電動船遊湖賞景，希望藉由涵蓋吃喝玩樂的好康，讓民眾體驗潭區低碳之旅。

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