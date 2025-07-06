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    首頁　>　生活

    老舊機車倘賣嘸？ 最高可得3400元

    國科會南部科學園區預計7日加入減碳效益收購行列，收購價提升到2100元創新高，若加上空污補助金與廢車回收獎勵，每輛可獲3400元。（資料照）

    國科會南部科學園區預計7日加入減碳效益收購行列，收購價提升到2100元創新高，若加上空污補助金與廢車回收獎勵，每輛可獲3400元。（資料照）

    2025/07/06 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕為降低燃油車輛造成的空氣污染，環境部推動老舊車輛汰舊換新補助，並成立媒合平台，每輛一千五到二千元收購價，國科會南部科學園區預計七日加入減碳效益收購行列，收購價提升到二千一百元創新高，若加上空污補助金與廢車回收獎勵，每輛可獲三千四百元。

    南科限量1675台

    為讓民眾或企業淘汰逾十年車齡的老舊汽機車，換購電動車或油電混和車，環境部訂定相關作業程序，氣候變遷署組長陳宜佳表示，也成立「車輛汰舊換新抵換媒合平台」（https://gov.tw/cZ1）進行媒合，由各單位提供誘因收購消費者舊車；環境部統計，二○二二年至今年五月止，平台已汰換十萬輛、累積四十三．五萬公噸CO2e減碳效益。

    媒合平台目前已有經濟部、國科會新竹科學園區及台南市政府加入，分別提供各類車輛的收購價金，如機車落在一千五到二千元，陳宜佳指出，南部科學園區管理局預計七日加入平台，要收購一六七五輛老舊機車，每輛提供二千一百元創新高，若加上空污補助金一千元、廢車回收獎勵三百元，民眾每輛車最多可獲三千四百元。而每部車汰舊換新可有約二．三公噸CO2e減量效益，與廿二．○七公斤空污減量。

    另，環境部也負責開發案環境影響評估，陳宜佳說，目前有四十個環評開發案須執行溫室氣體增量抵換。民眾購置電動車時可自行填表申請，或委託車行協助辦理。

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