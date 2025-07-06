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    狼醫棄保潛逃 醫改會批體制護短

    「狼醫」問題再掀公憤，民團呼籲監督查詢平台進度，促衛福部兌現承諾、終結醫療性暴力。（資料照）

    「狼醫」問題再掀公憤，民團呼籲監督查詢平台進度，促衛福部兌現承諾、終結醫療性暴力。（資料照）

    2025/07/06 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕近日前台大婦產科名醫鄭文芳涉性侵棄保潛逃，引爆輿論譁然，也讓醫界「狼醫」問題再度成為社會焦點。民團痛批，專科醫學會至今對狼醫問題選擇沉默，是對專業倫理的逃避，衛福部承諾設立的「狼醫查詢平台」也一再跳票，質疑政府是否仍要讓病人繼續暴露風險。

    設查詢平台 重建社會對醫界信任

    醫改會執行長林雅惠強調，狼醫事件重創醫病信任，背後反映出體制護短。醫學會身為培育醫師與維護醫療品質的專業組織，應展現自律與監督的角色，卻噤聲不語，反倒是部分青壯世代醫師主動連署、發聲，才讓醫界良知不致被掩蓋。

    林雅惠也說，衛福部長邱泰源今年五月在立法院承諾「一個月內提出狼醫查詢平台規劃」，如今卻毫無具體說明，令人質疑政府推動決心，呼籲大眾共同監督平台建置進度，督促衛福部兌現承諾，儘速建立查詢系統，真正終結醫療性暴力。

    台灣醫務管理學會理事長洪子仁也表示，建立公開透明、符合法治精神的「醫事人員查詢平台」刻不容緩，這不僅保障病人權益，更是重建社會對醫界信任的關鍵；醫學會與醫院應落實通報與性平制度，讓醫療倫理不再只是口號。

    洪子仁說，與其每次都被動回應爭議，不如建立制度性機制，依法適度揭露違失紀錄，讓病患有基本選擇權，也能防止「劣幣驅逐良幣」、保護多數守法醫師不被拖累。

    他認為，衛福部已有懲戒、評鑑等資料庫，只要整合並參考歐美國家查詢系統，在不違法情況下即可推動，若法源不足，也應啟動修法。衛福部次長林靜儀表示，最近才剛開完醫懲會，正在評估現有的法律規定能做到什麼程度，比如說是只適用在醫師身上，還是也能涵蓋其他醫事人員。

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