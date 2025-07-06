錢花了 課沒上完！ 留意契約免紛爭

新北市消費者保護官兼室主任王治宇表示，補習班糾紛以「倒閉」與「退費爭議」最為常見，尤其語言類補習班因線上學習APP普及、出國風氣盛行，導致經營困難。（記者羅國嘉攝）

2025/07/06 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕不少家長在暑假期間將孩子送往補習班、安親班或才藝班，然而，補教消費糾紛時有所聞。新北市消費者保護官兼室主任王治宇提醒，補習班「倒閉」與「退費爭議」為最常見投訴類型，家長報名前應多留意契約內容與機構營運狀況，避免「錢花了，課沒上完」。

倒閉、退費爭議 常見投訴類型

王治宇表示，語言類補習班因線上學習APP普及、出國留學風氣盛行，致經營困難，補習班若因財務問題倒閉，學費常無法退還，消費者應留意，避免一次繳交高額學費；而據教育部「短期補習班設立及管理準則」第廿四條的退費規定，學生上課達全期或總課程時數三分之一以上，業者可不退費，與多數消費者認知落差大。部分補習班採「前期高收、後期低收」或「買短期送長期」等話術減少退費金額，建議消費者選擇短期或按月繳費。

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至於安親班，王治宇指出，安親班屬托育，偏向課後照顧，不易被線上學習或AI取代，但經營也不如以往穩定，建議家長報名前須留意實際需求與出國安排，避免浪費或產生退費糾紛。

而才藝班，王治宇說，較針對低年齡層，有心算、舞蹈等，多以個人工作室、未達五人家教班、健身中心或無固定場址等形式辦理，提醒家長部分才藝班未受補教法約束，須留意合約保障與場地安全。

面對補習班消費糾紛，新北市教育局社會教育科長夏治強表示，接獲相關申訴案件，皆依法要求補習班妥善處理，如林口區曾有學童在補習班上課五個月後申請退費，雖超過退費標準門檻，業者仍考量家長立場酌情退費，板橋區也有補習班學生因升學方向改變而退選課程，業者辦理合理退費，未來將持續加強補習班立案與師資審查、違規查處與消費者權益宣導，鼓勵業者提升服務品質與資訊透明度，民眾如遇消費糾紛，可撥打一九九九專線或向教育局申訴。

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