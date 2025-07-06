課外學習、照顧品質 家長最在乎

不少家長為了工作無法照顧孩子，紛紛將孩子送往補習班、安親班或才藝班。（記者羅國嘉攝）

2025/07/06 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕學生迎來歡樂暑假，但家長仍須照常上班，孩童看顧需求大增，補習班與安親班是托育與課業學習安排的熱門選項。新北市教育局統計，近五年新北補習班（含安親班）家數穩定成長，自二○二一年的二七五五家增加至二○二五年五月止的二八九九家，反映家長對課外學習與照護品質的重視不減反增。

雙薪家庭無法白天照顧孩子

家住新北板橋區的陳姓父親是公務員，育有就讀小一的雙胞胎，他表示，今年暑假已安排孩子進入安親班，主要考量是「雙薪家庭無法白天照顧孩子」，安親班能提供基本照護外，也能安排才藝課程強化課外能力。

請繼續往下閱讀...

桃園市黃姓母親則表示，今年暑假不會將孩子送往單一安親班參加整期活動，而是規劃參與不同類型的暑期營隊，如運動、創意或團體活動等。

盼暑期課程多元適齡、收費更宜

陳父指出，暑期課程除了照顧孩子，最重要的是設計要多元適齡，課程安排希望兼顧休息、點心、活動與學習時間，最好養成孩子自主學習與生活自理能力，若一天排兩門高強度運動課，孩子恐疲憊難以負荷，或從游泳課匆忙回教室上英文課，孩子亦無法有效吸收知識，也希望課程提供清楚的學習歷程回饋，並強調親師溝通要即時透明、師生比不能過高，才能讓家長安心，但盼收費便宜一點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法