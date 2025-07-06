為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    課外學習、照顧品質 家長最在乎

    不少家長為了工作無法照顧孩子，紛紛將孩子送往補習班、安親班或才藝班。（記者羅國嘉攝）

    不少家長為了工作無法照顧孩子，紛紛將孩子送往補習班、安親班或才藝班。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/06 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕學生迎來歡樂暑假，但家長仍須照常上班，孩童看顧需求大增，補習班與安親班是托育與課業學習安排的熱門選項。新北市教育局統計，近五年新北補習班（含安親班）家數穩定成長，自二○二一年的二七五五家增加至二○二五年五月止的二八九九家，反映家長對課外學習與照護品質的重視不減反增。

    雙薪家庭無法白天照顧孩子

    家住新北板橋區的陳姓父親是公務員，育有就讀小一的雙胞胎，他表示，今年暑假已安排孩子進入安親班，主要考量是「雙薪家庭無法白天照顧孩子」，安親班能提供基本照護外，也能安排才藝課程強化課外能力。

    桃園市黃姓母親則表示，今年暑假不會將孩子送往單一安親班參加整期活動，而是規劃參與不同類型的暑期營隊，如運動、創意或團體活動等。

    盼暑期課程多元適齡、收費更宜

    陳父指出，暑期課程除了照顧孩子，最重要的是設計要多元適齡，課程安排希望兼顧休息、點心、活動與學習時間，最好養成孩子自主學習與生活自理能力，若一天排兩門高強度運動課，孩子恐疲憊難以負荷，或從游泳課匆忙回教室上英文課，孩子亦無法有效吸收知識，也希望課程提供清楚的學習歷程回饋，並強調親師溝通要即時透明、師生比不能過高，才能讓家長安心，但盼收費便宜一點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播