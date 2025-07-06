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    補習班1.7萬家 創近5年新高

    全國近五年補習班及課照中心家數統計

    全國近五年補習班及課照中心家數統計

    2025/07/06 05:30

    已不愁沒學校念 升學考試壓力不減反增

    〔記者林曉雲／台北報導〕國人愛補習，教育部最新統計顯示，今年補習班家數創下近五年新高、達一萬七七一○家，其中文理類一萬五五九九家、佔比逾八成八，多數考區的招生人數已多於畢業生人數，但學子補習需求絲毫未減。教師團體及家長團體都直指，升學考試壓力不減反增是主因。

    文理類增加402家 技藝類減74家

    教育部統計至今年六月廿六日，全國補習班立案家數達一萬七七一○家，近五年共增加三二八家，其中文理類補習班增加四○二家，技藝類補習班反而減少七十四家。即使二○一九年至二○二二年受新冠肺炎疫情影響，也僅減少六家，二○二三年至二○二五年則增加二○九家，增幅約一％。

    民間粗估，全國中小學補教產業每年產值約一五○○億元，其中升學補習班約占千億元以上規模。

    補教產業年產值1500億元 升學占千億

    教育部終身教育司科長吳佳芬表示，補習班及課照中心皆屬特許行業，需經地方政府審核通過才能經營，疫情期間補習班家數小減，疫後補習產業復甦，加上現今多為雙薪小家庭，少子女化下，家長願花費更多心力關心子女學業，也更願投注教育資源在補強及提升子女相關能力，補習班以客製化、小班教學等模式回應家長需求，致家數小幅增加。

    吳佳芬分析，國小學生相較於國中及高中學生的時間壓力較小，因此除了課業學習外，有更多餘裕參加外語、音樂、繪畫等才藝學習。

    制度換湯不換藥 明星高中迷思仍在

    全家盟理事長蕭東原表示，補習班一直增加的關鍵在於升學壓力，以升高中為例，即使考試制度從高中聯考到國中基測、再到國中會考，仍是換湯不換藥，明星高中迷思仍在，升學壓力未減，補習需求自然不減反增。面對數位學習時代，除了補習，多培養孩子自主學習及應用數位學習資源能力，應是更好選擇。

    全志盟理事長徐巨龍表示，雙薪家庭的家長為了工作，若無法及早接孩子並幫孩子複習課業，多會選擇升學補習班安置孩子。

    全教總理事長侯俊良也表示，升學補習班增加，代表考試升學壓力不減反增，卅一年前的四一○教改推動「廣設高中大學」，訴求願景是讓孩子能為想學而學，擺脫為升學而學的升學壓力，邁向教育公共化理想，但如今，高中大學數量都大幅度增加，看似不愁沒學校可念，升學壓力卻並未真正減少。

    統計顯示，近5年補習班（含安親班）家數穩定成長；圖為學生上課模樣。 （記者羅國嘉攝）

    統計顯示，近5年補習班（含安親班）家數穩定成長；圖為學生上課模樣。 （記者羅國嘉攝）

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