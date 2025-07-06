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    輕颱丹娜絲逼進 國內航線停飛

    丹娜絲颱風海上警報發布，玉管處宣布園區禁止登山活動，玉山主峰線則撤光百人，未有山友滯留。（玉管處提供）

    丹娜絲颱風海上警報發布，玉管處宣布園區禁止登山活動，玉山主峰線則撤光百人，未有山友滯留。（玉管處提供）

    2025/07/06 05:30

    中央災害應變中心啟動 依最嚴峻情況做準備

    〔記者鄭景議、吳柏軒、吳亮儀、張軒哲、林宜樟、彭健禮、劉濱銓、楊綿傑／綜合報導〕颱風「丹娜絲」逐漸逼近台灣，中央氣象署昨日發布海上陸上颱風警報，中央災害應變中心昨啟動，內政部次長董建宏指示各單位嚴陣以待，啟動防颱整備，並依最嚴峻情況做好準備。

    南迴雨勢大 台鐵藍皮解憂號停駛

    國內線飛機航班包括華信和立榮全部取消。國際線的華航、虎航及長榮部分班機異動；國內船班則有十四航線、一四五航次停航。台鐵則是今中午十二點前全線正常，後續視颱風動態更新，但因應南迴線雨勢較大，藍皮解憂號五八九八次、五八九九次停駛一日；高鐵正常營運。

    董建宏要求地方政府視狀況儘速開設災害應變中心，必要時提升層級，確保資訊暢通與應變效率，並完成抽水機盤點、檢視防洪及排水設施。針對山區、河川及海岸周邊，應劃設警戒區並落實管制及勸離作業。澎湖為丹娜絲主要影響區域，特別要求澎湖縣政府盡速完成防颱準備。

    緊急避險 山區連夜撤離26人

    中央災害應變中心昨表示，南部與台東山區截至昨晚多處累積雨量逼近五百毫米，台東山區可能突破七百毫米。昨日下午起，高雄市那瑪夏區與茂林區共撤離廿二人，屏東霧臺鄉也撤離四人，廿六人提前避險。

    公路總局昨晚十點起，預警封閉台二十線向陽段、臨九三線勤和段、臨一○五線梅山口段，台二九線臨一一那瑪夏段。

    東、屏、高市 強降雨高風險區

    國家災害防救科技中心昨彙整情資，預警今晚到明日，台東縣、高雄市、屏東縣為強降雨高風險區，全台沿海與離島及中部山區則列為強陣風的中風險區；也提醒低窪區滿潮期間須注意局部積淹水。

    玉山、雪霸、太魯閣三處高山國家公園已宣布休園，但雪霸尚有十隊、四十四人待聯繫，玉山主峰線一百名山友則已撤光。墾丁、雙流、太平山、富源等森林遊樂區昨已休園，其他森林遊樂區如阿里山、大雪山、拉拉山等十三處將於今日上午八時起關閉，清境、武陵、福壽山農場、天池山莊等也關閉，司馬限林道全線禁入。

    公務員高考三級 首日考試延期

    公務人員高考三級原定今起三天在全台十六考區舉行，考選部表示，依國家考試偶發事件處理辦法規定，任一考區不能進行考試時，所有考區配合停止考試，因此今第一天考試延期舉行，延期後之考試日期，將再發布公告。

    海巡署南部分署針對小琉球、墾丁南灣、白沙、後壁湖等遊憩熱點加強巡查，截至昨日中午已勸離26車76名民眾，圖為琉球大福西沙灘。 （記者陳彥廷攝）

    海巡署南部分署針對小琉球、墾丁南灣、白沙、後壁湖等遊憩熱點加強巡查，截至昨日中午已勸離26車76名民眾，圖為琉球大福西沙灘。 （記者陳彥廷攝）

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