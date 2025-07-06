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    高雄半屏山可俯瞰台積電 人氣翻紅

    半屏山中央瞭望台視野遼闊，每年三、四月間可觀察老鷹遷徙。（記者王榮祥攝）

    半屏山中央瞭望台視野遼闊，每年三、四月間可觀察老鷹遷徙。（記者王榮祥攝）

    2025/07/06 05:30

    記者王榮祥／專題報導

    曾被水泥公司開挖四十多年的高雄半屏山，這兩年因為可俯瞰台積電廠區，人氣上漲，搖身變成護國神山的「靠山」，加上擁有全台最靠近三鐵共構車站的優勢，原本默默無名的小山丘瞬間翻紅。

    從水泥礦坑變護國神山的「靠山」

    半屏山位於高雄左營與楠梓間、靠近蓮池潭與台鐵新左營站（與高鐵、高捷共構），過去因山勢「如列嶂，如畫屏」而得名，海拔原為二二三公尺，因山區石灰岩歷經水泥廠開挖數十年及自然侵蝕，降至目前約一七○公尺，全區被劃為國家自然公園。

    台積電沒來前，半屏山只是一處左楠交界的高地，人氣遠不如柴山、觀音山。直到台積電進住楠梓產業園區，不少人更為一睹台積電樣貌，首次登上半屏山，「上山看台積電」成為鄰近居民的假日活動，人氣翻升。

    自管處說，半屏山步道為環狀系統，總長度約四千公尺、有四個出入口（東、西各兩個），上下山全程約二到三小時；山上除中央瞭望台、還有多數高點，往西可遙看左營軍港與台灣海峽，往東可欣賞城區景致及屏東山區。

    除了位置好、登山方便，半屏山正好位在每年過境猛禽遷徙路徑上，春季可看到大量灰面鵟鷹（三月下旬）和赤腹鷹（四月下旬）北返，有時還有日本松雀鷹及稀有的蒼鷹、燕隼及紅腳隼等，吸引不少鳥友上山觀察。

    半屏山因為可俯瞰台積電廠區，人氣翻紅。 （梁皆得導演拍攝、自管處提供）

    半屏山因為可俯瞰台積電廠區，人氣翻紅。 （梁皆得導演拍攝、自管處提供）

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