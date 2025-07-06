丹娜絲發海陸警 暴風半徑擴大 嘉南高屏今停班課 澎湖中午以後停班課

丹娜絲颱風動態圖

2025/07/06 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署昨晚八時卅分針對丹娜絲颱風發布海上陸上颱風警報，嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖須嚴加戒備，包括嘉義縣市、高雄、屏東、台南皆宣布今日停班課，澎湖中午十二時後停班課。預估今天下午到週一上午是丹娜絲颱風最接近台灣西半部沿海、影響最劇烈時候，強度可能達輕颱上限，要嚴防強風豪雨。

今下午至明天上午 影響最劇

氣象署即時預報科科長劉宇其表示，丹娜絲颱風的結構逐漸完整，接近台灣的過程中強度漸增、暴風半徑也擴大，七級風暴風半徑未來一天內會從半徑八十公里擴大到一五○公里，今天到明天上半天颱風會通過台灣海峽，預估今晚中心將抵達澎湖的南南西方約五十公里處。

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劉宇其說，目前丹娜絲仍緩步從台灣海峽一路北上，但綜合其它預報模式，未來也可能出現偏東或偏西的路徑，若偏東邊北上對台灣造成的影響較大，提醒東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

西半部、澎湖 嚴防強風豪雨

劉宇其提醒，今天清晨起南部和台東有局部大雨，白天上半天南部和花東風雨漸增，深夜到明天上午，西半部和澎湖都籠罩在暴風圈中，要嚴防強風豪雨，直到明天下午風雨才會逐漸緩和，但沿海仍有強陣風。

劉宇其也提醒，受丹娜絲及其外圍環流影響，今天東部、東南部、嘉義以南及澎湖有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨，其它地區及金門有局部短暫陣雨或雷雨，晚間並有局部大雨發生的機率，馬祖有局部短暫陣雨。

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