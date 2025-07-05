台大住院醫師 加發獎勵金留才

新竹台大分院院長、肺癌權威余忠仁將接任台大醫院院長。（取自台大醫院網站）

2025/07/05 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院新任院長出線，將由新竹台大分院院長、肺癌權威余忠仁接任，八月一日生效，現任院長吳明賢則轉任台大醫學院院長；院方昨也證實，八月起將針對住院醫師發放每月最高二萬元獎勵金，強化留才力道。

肺癌權威余忠仁 8月接院長

台大醫院院長一職不只是醫學中心的掌舵者，更牽動醫療政策與醫學教育走向。總統賴清德的「健康台灣」目標，盼二○三○年將癌症死亡率降三分之一，目前肺癌居癌症死因之首，而接棒的余忠仁正是肺癌權威。

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余忠仁歷任台大副院長、內科部主任，並主導新竹分院升格為醫學中心，深耕急重症多年。他表示，未來將聚焦「厚植研究實力、提升留才率、推動國際合作」三大重點，目標打造世界一流大學醫院。針對近期性平事件，他也承諾強化內部教育、營造友善職場。

健保署署長石崇良昨聞訊大讚，強調與余忠仁熟識多年，余是國內胸腔重症與肺癌治療的權威，為癌症治療接軌國際標準提供重要建議，「很高興台大醫院能有這麼好的領導人，這應該是我們所有人的福氣。」

月發2千至2萬 700人受惠

台大醫院昨也證實，將自八月起針對不同科別住院醫師發放每月兩千元至兩萬元不等獎金，強化留才。

醫務秘書陳彥元表示，主要是落實「不同工、不同酬」原則，目前全院約有七百名住院醫師，獎金將由院內盈餘重新分配支應，並視核定時間回溯自六月或七月起發放，盼能穩定基層醫療人力。

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