姊妹自學 練出流利英文 獲總統教育獎

翼友福是高雄市六龜高中第一個考上台大的學生。（記者陳逸寬攝）

2025/07/05 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕自幼雙親離世，由阿嬤及曾祖父照顧長大，高雄市六龜高中學生翼友福逆境求生，錄取台灣大學社會學系，是六龜高中首位台大生；雲林縣正心高中國中部學生林言彤和姊姊林千祐出身低收家庭，但以自學流利英語能力創造奇蹟，六十名總統教育獎得主以「不放棄」精神，昨日獲頒殊榮。總統賴清德表示，這股溫暖在社會中流動，使台灣更堅韌、更溫暖、更美麗。

翼友福 逆境求生考取台大

從小喜歡饒舌嘻哈，翼友福表示，Juice WRLD、熊仔、Leo王及五月天怪獸都是他的偶像，希望透過饒舌與創作，傳遞理念、激勵人心，讓大家相信這世界仍充滿正能量。

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林言彤和林千祐姊妹，從小幫父親林峻巃賣碗粿，照顧遲緩的弟弟和中風的母親，但以優異的自學英語能力，走出一片天，先後獲得總統教育獎；林言彤還規劃義賣幫助烏克蘭，她說，透過眾人之力一起做愛心，大家都可以是「手心向下」的人。

父親林峻巃表示，很感謝總統賴清德推動雙語教育，善用網路英文卡通加上自製教材，帶兩個女兒從簡單的單字開始，到流利地使用英文，家裡出兩個總統教育獎，很感謝也心酸。

高雄市左營國小曾釩銨七個月大時罹視網膜母細胞瘤，惡化摘除雙眼，但他用手機拍影片並經營網站，朝著歌手夢想前進。基隆高中王辰瀚克服中低收家庭困境，屢獲數學等競賽獎項，並投入偏鄉教育志工。

雲林縣正心高中國中部學生林言彤（中）和姊姊林千祐（右）先後拿到總統教育獎殊榮，父親林峻巃（左）說很感謝也心酸。（記者陳逸寬攝）

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