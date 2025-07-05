颱風丹娜絲估今生成 南台首當其衝

因應熱帶低壓擾動，高市全面啟動防颱措施，盤點測試抽水機具。（水利局提供）

2025/07/05 05:30

明天至下週一最接近台灣 南部及東南部恐有豪雨

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署估熱帶性低氣壓TD06最快今天清晨或上午增強為颱風「丹娜絲」，南部首當其衝、有局部大雨或豪雨，因位置靠近台灣，一旦颱風形成會立即發布海上颱風警報，全台都要注意颱風動態。今天下半天起會開始朝台灣海峽北上，最接近台灣時間在明天到下週一之間。

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氣象署預報員李孟軒表示，受颱風影響，明天南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，下週一颱風才會逐漸遠離，降雨趨緩。

李孟軒提醒，下週台灣仍處在大低壓帶環境中，南部及東北部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

氣象專家林得恩表示，目前準颱風「丹娜絲」正沿台灣海峽北上，之前曾統計過七十年來循這條路徑、沿台灣海峽北上的颱風特徵，首先因為要面對中國華南地形和台灣地形，會對結構強度造成一定破壞，繼續發展機會不大；第二，台灣海峽是淺海域，不利於熱帶低壓發展，應該頂多到輕颱上限，要往上發展的機會不大。

林得恩表示，南部在這次颱風移動過程中首當其衝，即便颱風走到桃園新竹地區，引進的西南風也將帶來豐沛水氣，會對南部特別是山區帶來明顯降雨。

東部地區航線 明全面取消

受颱風可能侵台影響，交通部航港局宣布，今天起部分海上交通停航。東港─小琉球今天僅琉興末班船停航共二航次，餘正常開航六十二航次，明天東部地區航線全面取消，停航廿四航次。高雄─澎湖（澎湖輪）今天增開一班（晚上十一點半，澎湖至高雄），明天停航。

恆春半島昨已有間歇雨勢，烏雲密佈。（記者蔡宗憲攝）

丹娜絲颱風路徑潛勢圖

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