為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風丹娜絲估今生成 南台首當其衝

    因應熱帶低壓擾動，高市全面啟動防颱措施，盤點測試抽水機具。（水利局提供）

    因應熱帶低壓擾動，高市全面啟動防颱措施，盤點測試抽水機具。（水利局提供）

    2025/07/05 05:30

    明天至下週一最接近台灣 南部及東南部恐有豪雨

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署估熱帶性低氣壓TD06最快今天清晨或上午增強為颱風「丹娜絲」，南部首當其衝、有局部大雨或豪雨，因位置靠近台灣，一旦颱風形成會立即發布海上颱風警報，全台都要注意颱風動態。今天下半天起會開始朝台灣海峽北上，最接近台灣時間在明天到下週一之間。

    氣象署預報員李孟軒表示，受颱風影響，明天南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，下週一颱風才會逐漸遠離，降雨趨緩。

    李孟軒提醒，下週台灣仍處在大低壓帶環境中，南部及東北部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

    氣象專家林得恩表示，目前準颱風「丹娜絲」正沿台灣海峽北上，之前曾統計過七十年來循這條路徑、沿台灣海峽北上的颱風特徵，首先因為要面對中國華南地形和台灣地形，會對結構強度造成一定破壞，繼續發展機會不大；第二，台灣海峽是淺海域，不利於熱帶低壓發展，應該頂多到輕颱上限，要往上發展的機會不大。

    林得恩表示，南部在這次颱風移動過程中首當其衝，即便颱風走到桃園新竹地區，引進的西南風也將帶來豐沛水氣，會對南部特別是山區帶來明顯降雨。

    東部地區航線 明全面取消

    受颱風可能侵台影響，交通部航港局宣布，今天起部分海上交通停航。東港─小琉球今天僅琉興末班船停航共二航次，餘正常開航六十二航次，明天東部地區航線全面取消，停航廿四航次。高雄─澎湖（澎湖輪）今天增開一班（晚上十一點半，澎湖至高雄），明天停航。

    恆春半島昨已有間歇雨勢，烏雲密佈。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島昨已有間歇雨勢，烏雲密佈。（記者蔡宗憲攝）

    丹娜絲颱風路徑潛勢圖

    丹娜絲颱風路徑潛勢圖

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播