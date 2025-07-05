旅宿備品減塑 年省4.6億個空瓶

民眾出遊住宿自帶備品，可減少一次性用品消耗。（資料照）

2025/07/05 05:30

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部資源循環署署長賴瑩瑩接受本報「官我什麼事」專訪時指出，今年底將提出新版《一次用產品減量里程碑》，聚焦塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管，及新增納入的零售商品與網購包裝等六大項目。

此外，今年元旦起旅宿業者不再提供房間內備品減塑，卻引發部分民眾和觀光業者反彈。賴瑩瑩表示，取消提供一次性備品，估算一年可減少四．六億個、約二一○○公噸以上的小瓶裝旅宿用品用量；環境部今年一及六月分別做過民意調查，顯示七成民眾支持該政策，也有近九成民眾願意自備旅宿用品。

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集點獎勵 鼓勵使用循環箱袋

賴瑩瑩說明，要減少碳排與資源消耗，減塑政策亟須持續推動，她舉例，一次性用品減量，鼓勵部分蔬果裸賣；保留必要網購包裝，選擇合適的紙箱尺寸包裝；透過循環箱袋使用，讓民眾在領取貨物後，將循環箱袋歸還至指定地點，獲得集點獎勵等，讓民眾了解重複、替代使用的重要性。

長型環保袋 符合花卉市場購物

賴瑩瑩表示，由於市場塑膠袋使用量較大，預計今年八、九月在建國花市試辦推動循環袋租用計畫，考量到一般環保袋的方形設計限制，特別設計符合花卉需求的長型環保袋，民眾可在購花時租用，並於下次買花時歸還。

賴瑩瑩指出，過往政策主要依賴法令規範，為促使民眾和企業共同參與，七月起至八月底開放「減量里程碑許願池」專區，民眾可在專區提供對六大品項措施的改善建議與期望，透過全民參與共同盤點可行方案，讓政策更貼近生活、產業更具韌性。

民眾出遊住宿自帶備品。（資料照）

環境部資源循環署預計今年八、九月在建國花市試辦循環袋租用計畫，圖為提著長形塑膠袋的花卉購物者。（資料照）

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