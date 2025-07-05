官我什麼事》資源循環署署長賴瑩瑩：廢棄物非法棄置 提高刑責

環境部資源循環署署長賴瑩瑩受訪時指出，環境部預計將現行「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」，並同步修正「廢棄物清理法」。（記者陳宇睿攝）

2025/07/05 05:30

〔記者黃宜靜／台北報導〕因應資源有限與環境負荷，環境部計畫將「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」，著重於永續產品製造，並同步修正「廢棄物清理法」，針對過往常見高污染廢棄物丟棄私人土地，除提高刑責、科技防堵外，出租土地者與廠商也要負連帶責任。

修2環境法 推動循環經濟

環境部資源循環署署長賴瑩瑩接受本報「官我什麼事」專訪時指出，此次修法著重於減少廢棄及物質耗用，強化非法棄置問題，提高刑責，希望透過這兩法規的修法來推動循環經濟，達到二○五○淨零排放。

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賴瑩瑩說明，「廢棄物清理法」是此次修法一大重點，資源要能循環，不能有中間「漏」掉的地方，過去地方非法棄置情況屢見不鮮，如空地被傾倒建築廢棄物、光電板、事業廢棄物等，不僅污染環境，也影響合法業者經營，此次修法主要強化三大面向，包括：提高刑責，重大非法棄置最高由五年提高至七年有期徒刑、不得緩刑，且若棄置地點為生態敏感者，刑度提高為三年以上十年以下有期徒刑；科技防堵，導入電子圍籬、即時通報等資訊系統；連帶責任，出租土地者與廠商都有管理義務。

資源循環推動法 著重於永續產品製造

至於「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」，則著重於永續產品製造。賴瑩瑩指出，從產品設計之初，就應考慮其未來的壽命、拆解性、維修性與回收性，新法訂出七大原則，如增加產品耐用性、可維修性、模組化、材料可追溯、使用再生料、減少有害物質、提升回收品質，以達到「循環」，減少廢棄及物質耗用。

由於企業轉型初期可能面臨挑戰，因此設計「循環沙盒」機制，也就是由企業先提創新試驗方案，環境部給予一定彈性與輔導，協助逐步達標。

另外，賴瑩瑩提到，「產品數位護照」是記錄產品完整生命資訊的數位系統，消費者可透過手機掃描，得知產品材料組成、再生料比例、可拆解性、碳足跡、回收建議等，目前會先從特定品類試辦，如電器、飲料容器、建材等，未來將逐步擴大。

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