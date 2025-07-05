（高雄）防颱 盤點抽水機具、排空滯洪池

因應熱帶低壓擾動，高市全面啟動防颱措施，盤點測試抽水機具。 （水利局提供）

2025/07/05 05:30

〔記者蔡清華、洪臣宏／高雄報導〕今年第四號颱風「丹娜絲」恐由熱帶性低氣壓發展形成，預測路徑可能由南部西半部沿海陸地侵襲台灣，南部地區受影響已難避免，高市府昨天下午已全面盤點抽水機具，排空廿五座滯洪池，以準防颱的規格因應，同時提醒農友留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。

因應「丹娜絲」可能成颱來襲

中央氣象署昨天發布，高雄地區七月五日至六日受到熱帶性低氣壓TD06影響，易有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，且預估有發展為輕度颱風的趨勢。

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水利局表示，全高雄市九十三處抽水站（含截流站）以及五八七處水閘門已完成防汛整備，抽水機、發電機及水閘門均完成測試運轉及保養，各抽水站油料已補充至四十八小時以上，各式移動式抽水機已完成機組檢查及試運轉，隨時待命。

渠道清疏 備妥防汛擋板、沙包

另，六英吋以上移動式抽水機已預布一一五台，配置於鹽埕區、旗津區、永安區、彌陀區、岡山區及大寮區等廿二區低窪或易積淹水地區，全市滯洪池廿五座，已排空至最低水位，預估可容納四九八萬噸滯洪量排水。

清疏工程累計完成渠道清疏一七四公里，清淤量逾廿二萬立方公尺，相關防汛備料已備妥，包含新型防汛擋板三六○片、太空包一三○包、防汛塊一七六塊以及四萬三千包沙包。

提醒蔬果速採收 漁船繫緊纜繩

農業局提醒，目前適逢收穫期之蔬菜及香蕉、木瓜、番石榴及檸檬等果品，因屆採收期請儘速採收；海洋局提醒請漁友注意可能對漁船帶來的影響，如遇緊急情況，應立即利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫求援，在港內的漁船應繫緊纜繩。

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